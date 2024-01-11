Диана Тернова отметила, что в любом случае придется идти в ТЦК и СП.

Некоторые категории граждан Украины имеют право на отсрочку от мобилизации, но она не дается автоматически. Нужно собрать пакет документов и написать заявление, прийти в ТЦК лично.

Юрист практики военного права Диана Тернова отметила, что уведомление о наличии оснований для отсрочки - часть обновления данных в ТЦК и СП.

"Учитывая практику, бывают нередкие случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Поэтому право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать", – объяснила юрист в комментарии РБК-Украина.

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По ее словам, чтобы реализовать свое право на отсрочку, нужно написать соответствующее заявление и зарегистрировать в ТЦК и СП

"К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Следует добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа касаемо предоставления отсрочки", – указала Тернова.

При этом она посоветовала не проходить ВВК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор есть приписное или старая справка из военкомата, то пока не обновите данный документ, не сможете получить отсрочку", – подытожила юрист.

Законопроект о мобилизации - главные новости

25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об усилении мобилизации и наведении порядка в процессах прохождения военной службы.

Документ вызвал широкую дискуссию в украинском обществе из-за своих неоднозначных положений. Омбудсмен Дмитрий Лубинец в частности отметил, что в законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции.

После этого в Офисе президента признали необходимость доработать законопроект.

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