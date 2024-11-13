По словам Юлии Яцык, справедливую мобилизацию смогут обеспечить рекрутинговые центры.

Мобилизация в Украине провалена, а потери украинских военных сейчас больше, чем тот потенциал мобилизационного ресурса, который привлекается в ВСУ. Такое мнение в эфире Киев24 высказала народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

По ее словам, украинцы уже называют мобилизацию "бусификацией", и относятся к ней крайне негативно.

При этом Яцык указывает, что есть люди, которые даже без "дополнительных мотивационных поощрений" приходят в рекрутинговые центры, которые обращаются к бригадам с просьбой взять их.

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"Однако почему-то учебные центры перераспределяют таких людей в другие бригады и абсолютно игнорируют такие отношения. И это также демотивирует... ТЦК таким перераспределением не занимается, а занимаются учебные центры. Но ТЦК привлекает без каких-то гарантий лица о том, что оно попадет в соответствующее подразделение. ... Рекрутинговые центры наоборот, они скоординируют таких людей в соответствующие подразделения", - утверждает нардеп.

Она также считает, что именно рекрутинговые центры смогут обеспечить справедливую мобилизацию "с соблюдением того принуждения, но в законном русле":

"Поскольку это не функция ТЦК, это функция полиции - доставлять, принудительно там направить, привлекать к ответственности. ТЦК и сейчас это не может".

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по мнению, командира минометной батареи Мирослава Борисенко, во время мобилизации государство имеет право применять насилие. По словам военного, ему очень хочется, чтобы "дети олигархов, президентов" пошли на войну, но этого скорее всего не будет.

Ранее ветеран АТО Евгений Дикий заявил о катастрофической ситуации, связанной с нехваткой личного состава в рядах Сил обороны Украины. По его словам, это "проблема армии, но это не проблема, созданная армией".

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