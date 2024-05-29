Также специалист рассказал и о недостатках при подготовке заключенных к службе.

Глава организации "Защита заключенных Украины", правозащитник Олег Цвилый рассказал, что о потребности в солдатах из тюрем для усиления частей сообщают сами командиры. Они звонят в ТЦК и называют конкретное количество. По его словам, также необходимо договориться об обходе колоний, если представитель части не имеет возможности приехать, то к осужденным выезжают военкомы.

"Буквально говорят: есть "список покупателей", вот такие бригады. Далее - прибытие представителя воинской части, прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Сейчас все происходит относительно цивилизованно и вежливо. После решения судов осужденные направляются в части, контракты подписывают, получают обмундирование", - отметил правозащитник в интервью "Фокусу".

В то же время правозащитники видят и негативные сигналы, а именно освобожденные из тюрем жалуются не на обеспечение, а на уровень подготовки.

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"Образно говоря, траву красим, месяц пробудем - и воевать пойдем. Они толком и автоматов не видели. Подготовка должна быть около двух месяцев, но арестантов готовят по ускоренной программе - максимум месяц. Если из этого месяца неделя тратится на "покраску травы", когда готовиться к боям?" - спрашивает эксперт.

Цвилый подчеркнул, что всем военным из тюрем необходимо проходить качественную военно-врачебную комиссию. Если они имеют гепатит или ВИЧ, надо определить стадию. Первичные тесты могут определить лишь наличие заболевания, однако для стадии нужно сдать больше анализов.

"Многие добровольцы недовольны - их не берут по результатам медкомиссий. Приходится находить возможности, делать повторные анализы и выявлять серьезность заболеваний", - добавил правозащитник.

Мобилизация заключенных - последние новости

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что мобилизованные осужденные будут воевать в штурмовых подразделениях.

"Сейчас это будут штурмовые подразделения. Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими", - отметил он.

Также Малюська рассказал, что почти 350 заключенных уже были освобождены в соответствии с законом, принятым на прошлой неделе. Сейчас судебные органы рассматривают большинство из 4300 заявлений, поданных на данный момент.

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