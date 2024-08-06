Федор Вениславский признает, что иногда работники ТЦК могут превышать должностные полномочия.

В случаях нарушения должностными лицами Территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) норм действующего законодательства такие действия граждане могут обжаловать в суде или обращаться к высшему руководству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В частности, у него спросили, как действовать, когда людей на улице задерживают, сажают в автобусы и отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии за три часа, чтобы потом они сразу оказались на полигоне для учений.

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"Я, как юрист, должен четко понимать конкретную ситуацию. Если военнообязанный был надлежащим образом оповещен о необходимости явиться на территорию ТЦК и СП как человек, который может быть мобилизован, была вручена ему повестка, а он не явился - то потом, в полном соответствии с законом, это позволяет органам Национальной полиции задержать человека, который может быть объявлен в розыск, доставить в ТЦК и СП, отправить в соответствующий тренинговый центр", - сказал Вениславский.

В то же время, он признал, что иногда работники ТЦК допускают нарушения законодательства.

"Другой вопрос, к большому сожалению, что работники ТЦК и СП - это живые люди, и нервы порой у них не выдерживают. Они допускают нарушения законодательства. Мы на это реагируем как на уровне комитета, так и на уровне соответствующего руководства ТЦК и СП, в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, и все случаи неправомерных действий находятся на контроле. Проводятся соответствующие служебные расследования. Если есть основания для регистрации уголовных производств - они регистрируются", - сказал Вениславский.

В связи с этим, по его словам, каждая ситуация неправомерных действий работников ТЦК и СП получает надлежащую оценку.

"Если человек попал в ситуацию, которая, по его мнению, связана с неправомерными действиями или с превышением должностных обязанностей должностным лицом ТЦК и СП, или Национальной полицией, он имеет право, как любой гражданин обжаловать эти действия в суд или к высшему руководству. Можно написать нам на официальный адрес комитета, официальный адрес народных депутатов. Мы все такие вопросы, когда получаем сигналы, нарушаем на уровне руководства, проводятся служебные расследования и они получают надлежащее реагирование", - добавил Вениславский.

Повестки через Резерв+

вручение повесток военнообязанным через электронное приложение "Резерв+" происходить не будет.

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