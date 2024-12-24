Офис генпрокурора сообщил об открытии уголовного производства.

В России совершил самоубийство 18-летний украинец Александр Якущенко, которого осенью 2022 года незаконно вывезли с территории Херсонской области. Об этом пишет издание "Важные истории".

"Я откуда знаю, почему он не под нашей опекой жил. Ему было 18 лет, он был совершеннолетний ребенок. Он просто у нас жил", – такими словами ответил на вопрос о причинах смерти Александра глава приемной семьи в Краснодарском крае, под опеку которой передали украинского подростка.

О трагедии не сообщалось публично – ни в сети, ни в СМИ, ни в органах опеки. Глава приемной семьи Александр Лукашенко рассказал, что подросток повесился в нескольких километрах от нового дома. Его тело нашли рабочие, которые ехали утром на смену.

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Отмечается, что незадолго до самоубийства Александр отправил своим друзьям голосовое сообщение, где рассказал о своих отношениях с приемной семьей, в которую парня отдали в РФ:

"Я там никому [...] не нужен. Мне дали это понять. Я всем жизнь порчу. Я не смогу, я повешусь... Если бы меня не было, сейчас бы ни у кого [...] проблем не было, если бы я только сюда не приехал бы. Не могу... [...] Мне очень больно. Я не знаю, что делать".

Авторы материала выяснили, что до осени 2022 года Александр жил в детском доме семейного типа в Токаревке на Херсонщине. Там проживало еще 7 детей, а руководила домом местная жительница по имени Лидия Шарварлы.

Сергей Манченко, который был одним из жителей того дома, рассказал, что условия там были "максимально жесткие".

"Нас очень много заставляли работать. Там была стройка, мы с Сашей вместе штукатурили, цемент мешали почти каждый день, летом и зимой. Это будто эксплуатация какая-то. Били, особенно малых. Я помню, мы ходили в школу и отвлекались от всего, потому что дома было очень плохо, максимально плохо. Когда были выходные, мы не хотели идти домой – все радовались, что выходные, домой, а мы не любили", – поделился он.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину руководительница дома семейного типа пошла на сотрудничество с оккупантами. Она получила должность "главы Токаревки и двух соседних сел".

Когда украинские военные освободили Херсон, Шарварлы сбежала в Россию, а также вывезла туда всех детей, после чего от них отказалась. Издание рассказывает, что тогда РФ предлагала компенсацию жителям Херсонщины в размере 100 тысяч рублей. Одна из подопечных предательницы Шарварлы призналась, что деньги получила, однако женщина их отобрала. Ее новая приемная семья подала заявление в полицию, но правоохранительные органы не нашли в этом состава преступления.

Сама Лидия Шарварлы проигнорировала сообщения от журналистов. В то же время ее дочь Татьяна отрицает обвинения в присвоении средств и эксплуатации детей.

Отметим, что Офис генерального прокурора Украины сообщил об открытии уголовного производства в связи с информацией о смерти подростка:

"24 декабря в медиа была обнародована информация о самоубийстве украинского подростка – воспитанника дома семейного типа с. Токаревка Херсонской области, который был незаконно перемещен на территорию РФ. В связи с этим начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление СБУ.

Депортация украинских детей в РФ

Россия вопреки международному праву вывозит с оккупированных территорий украинских детей и отдает их на усыновление в российские семьи. Во многих случаях меняется имя и даже возраст ребенка. Об украинском происхождении ни одного из детей, чьи данные появились на сайте усыновлений РФ, не упоминалось.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья идентифицировала 314 украинских детей, которые стали жертвами российской системы принудительного усыновления и опеки. По меньшей мере 67 из 314 детей из Украины были натурализованы как российские граждане с момента вывоза в Россию.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест диктатора Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

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