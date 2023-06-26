С 1 июня компания Метинвест ввела дополнительную премию для сотрудников производственных и ремонтных предприятий в Украине. Ее размер может достигать 25% от оклада, и даже больше - в зависимости от выполнения коллективом предприятий перед ними установленных командных задач.

Как сообщили в компании, премии будут выдавать коллективам предприятий в целом, за эффективную командную работу и достижение высоких результатов несмотря на тяжелые условия, которые сложились в стране из-за полномасштабной войны с Россией. Условия предоставления премии будут отличаться в зависимости от сферы деятельности предприятий. Первую командную премию работники производственных и ремонтных предприятий, которые достигнут определенных для них показателей, смогут получить уже в конце июля.

"Для Метинвеста сотрудники компании всегда остаются на первом месте. Мы понимаем, насколько важно поддержать работников и их семьи во время войны. И мы благодарны каждому за труд и самоотверженность. Уверена, что командная работа и нацеленность на общий результат поможет всем нам достойно пройти этот сверхсложный период", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы Метинвест Татьяна Петрук.