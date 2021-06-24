Городской голова ответил, что вопрос требует изучения.

Власть Чернигова призвали поднять в центре города бело-красно-белый флаг (бчб-флаг) в знак солидарности с гражданским обществом Беларуси.

Как сообщает корреспондент УНИАН, с такой просьбой к городскому голове и депутатам обратился журналист из Гомеля Сергей Ляпин во время заседания сессии Черниговского городского совета.

Журналист заявил, что он несколько месяцев живет в Чернигове, поскольку "здесь значительно безопаснее".

"На сегодня Республика Беларусь столкнулась с кризисом практически во всех сферах государственного функционирования. В Беларуси после выборов (президентские выборы 2020 года – УНИАН) не работают законы, идут массовые репрессии в отношении людей, которые проявили нелояльность режиму Лукашенко", - отметил Ляпин.

Читайте такжеВ Беларуси флаг и лозунг оппозиции собираются внести в перечень нацистской символикиОн также рассказал, что бело-красно-белый флаг преследуется в Беларуси. Даже сочетание таких цветов в одежде или предметах может стать основанием для задержания человека силовиками.

"Граждан регулярно отправляют за решетку за носки, зонтики и коробки от телевизоров за использование такого сочетания цветов", - сообщил журналист из Гомеля. Он попросил поднять в Чернигове национальный флаг на День Независимости Беларуси 27 июля.

Городской голова Владислав Атрошенко отметил, что он предварительно не возражает, но "нужно смотреть регламент". "Примем взвешенное решение, не хочу говорить ни "да", ни "нет", - отметил Атрошенко.

Он добавил, что "во дворе могу вывесить тот флаг, который считают нужным", однако здесь речь идет о публичном пространстве.

В то же время депутат городского совета Ирина Соломаха напомнила, что в 2014 году во время Революции Достоинства белорусы поддерживали украинцев в борьбе за свою настоящую независимость. "Беларусь нуждается в нашей поддержке. Мы должны поддержать их желание свободы и независимости", - подчеркнула она.

Летом 2020 года в Беларуси вспыхнули масштабные протесты. Граждане выступали против фальсификации президентских выборов и узурпации власти Александром Лукашенко. Символом протестов в августе прошлого года выступил бело-красно-белый флаг (в Беларуси известен как "бчб-флаг").

США и ЕС ввели против режима Лукашенко ряд санкций в связи с силовым разгоном демонстраций и убийством отдельных активистов. Политические преследования в стране продолжаются до сих пор. Среди последних громких задержаний – основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA, журналист Роман Протасевич в аэропорту «Минск».

Ряд стран мира не признает за Лукашенко статуса президента.

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Автор: Ирина Синельник