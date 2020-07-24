Смерть известного волонтера Кучапина полиция будет расследовать как умышленное убийство - Геращенко

По словам Антона Геращенко, судмедэксперты установили причину смерти волонтера.

Смерть волонтера Алексея Кучапина полиция будет расследовать как умышленное убийство, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, результаты судебно-медицинской экспертизы, осмотра тела и места происшествия позволили следствию установить причину смерти. Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Об этом он рассказал ZN.UA.

"О причинах смерти сказало вскрытие. И осмотр тела. И осмотр места происшествия", - отметил заместитель министра.

Геращенко уточнил, что вскрытие было завершено в 11:30 в четверг, 23 июля. Он также подчеркнул, что вдова покойного может забрать его тело в Бюро судмедэкспертизы.

По словам заместителя главы МВД, через час после завершения вскрытия следователь Рустам Бондарь позвонил жене Кучапина и сказал ей прийти с документами к другому члену следственной группы – следователю Веронике Полищук. В 14:15 женщина пришла к следователю Полищук, и та отдала ей паспорт, идентификационный код и удостоверение Кучапина, выданное "Домом молитвы Киева".

Сотрудница полиции объяснила, что с этими и своими документами следует идти в морг за справкой о причине смерти, а затем – в прокуратуру за разрешением на выдачу и захоронение тела.

Издание отмечает, что в полиции заверили, что больше никаких жалоб и заявлений со стороны жены Кучапина не было.

Сегодня, 24 июля, в Деснянском управлении полиции Киева ТСН.uа сказали, что квалификация "естественная смерть" не менялась.

"Квалификация не менялась, это все, что мы можем сейчас сказать", - сказали нам в полиции.

В то же время в "Доме милосердия Киева", руководителем которого был Кучапин, заявили, что "полиция сработала профессионально, оперативно, в рамках принятых процедур, и мы очень благодарны за сотрудничество. Никаких претензий к действиям органов власти нет".

В "Доме милосердия" отдельно отметили, что номер карточки жены Алексея Елены, который распространяется социальными сетями, на данный момент не действителен.

Также там рассказали, что прощальная церемония с Алексеем Кучапиным состоится 25 июля в церкви Св. Екатерины в 10.00. По адресу: вул.Лютеранская 22.

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Как сообщал УНИАН, об исчезновении 39-летнего мужчину 19 июля сообщила его жена. Женщина рассказала, что ее муж 16 июля поехал на машине до города Днепра и с того времени на связь не выходил.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, полицейские начали первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения пропавшего. 21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили полицейские, которые прибыли на вызов.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные: осмотрели помещение, тело мужчины, пообщались со свидетелями. Установлено, что эту квартиру он арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и дверь не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. Во время осмотра квартиры стражи порядка, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая.

Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. К тому же владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не исчезло.

Также благодаря проведенным мероприятиям правоохранители отыскали свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель дал важные показания для следствия, добавили в отделе коммуникации.

Для установления окончательной причины смерти мужчины назначен ряд необходимых экспертиз.

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