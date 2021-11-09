В полиции считают, что люди, купившие сертификат, но не пользовавшиеся им, не должны привлекаться к ответственности.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал о своей позиции относительно освобождения ответственности тех, кто купил и пользуется поддельными сертификатами от коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Клименко сказал на брифинге.

"Что касается амнистии, наша позиция следующая, правовая позиция: те лица, которые заказали себе и купили сертификат, но его не использовали, они не привлекаются к ответственности. Те же лица, которые его делали или использовали, несут ответственность на сегодняшний день перед законом", – сказал Клименко.

По его словам, если в ближайшее время будут изменения в законодательстве, в том числе в уголовном, полиция соответственно будет реагировать.

Читайте такжеМинздрав расширил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательнойТакже у главы Нацполиции спросили, что делать, если есть купленный поддельный сертификат, но есть желание избавиться от него и вакцинироваться.

"На сегодняшний день Министерством здравоохранения Украины, Верховной Радой Украины и депутатским корпусом, Национальной полицией и Министерством внутренних дел разрабатываются правовые основания, каким образом избежать административной, а в данном случае уголовной ответственности", – заявил Клименко.

Он добавил, что его отношение как должностного лица к такой ситуации заключается в том, что должна быть ответственность перед законом.

"В то же время я понимаю, что очень много людей - десятки или сотни – месяц или два назад сделали эти сертификаты. И если вы не воспользовались этим сертификатом, поддельным, заведомо в здравом уме, мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит, во-первых, вам с одной стороны, избежать ответственности, потому что вы пришли с раскаянием, а с другой, – мы должны выявить то лицо или то юридическое лицо, которое занималось изготовлением и передачей вам или продажей этого сертификата", – сказал Клименко.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни эти нормы будут наработаны.

Также у Клименко спросили, как полиция будет проверять использование гражданами поддельных COVID-сертификатов, если они в этом не признаются.

"Комплекс следственных мероприятий, которые мы проводим в каждом таком случае, в каждом регионе, предоставляет возможность достаточно быстро и глубоко изучить прохождение этого сертификата: то ли аэропорт, то ли железнодорожный вокзал, то ли любое другое место в нашем государстве. Конечно, мы должны установить, кто его выписывал, чья это печать, насколько она оригинальна", – сказал Клименко.

Глава Нацполиции подчеркнул, что в Украине десятки медицинских учреждений и лабораторий занимаются подделкой, или множество людей, которые занимаются мошенничеством. "Мы каждый этот случай в рамках следствия устанавливаем", – добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 18 тыс. 988 новых подтвержденных случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 2 тыс. 967 человек, зафиксировано 833 летальных случая.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виталий Саенко