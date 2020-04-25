Посещать кладбища в поминальные дни запрещено: за порядком будут следить более 20 тысяч копов

Полицейские с нацгвардейцами будут следить за соблюдением карантинных ограничений, в частности вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули.

Во время поминальных дней правопорядок будут обеспечивать более 22 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

«Чтобы не допустить нарушений, в несении службы будет задействованы более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении.

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В полиции напомнили, что решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля председателям областных и Киевской городской государственной администрацией поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений.

«Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули», - отметили в полиции.

Правоохранители призвали граждан соблюдать временные ограничения и с пониманием отнестись к работе полиции.

В Нацполиции также напомнили, что решением Священного Синода Православной церкви Украины на заседании 9 апреля посещение священнослужителями и мирянами кладбищ в поминальные дни после Пасхи и свершение на них заупокойных молитв перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу - 6 июня.