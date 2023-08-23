Президент ответил на вопросы журналистов о ситуации в войне и перспективах ее окончания.

Западных партнеров не надо "убеждать" в том, что Украине нужна их поддержка. Но на фронте до сих пор ощущается постоянный дефицит оружия. Крым будет деоккупирован, но нет гарантий, что следующий День независимости не будет тоже военным.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на брифинге, посвященном третьему саммиту Крымской платформы.

Видео дня

О поддержке со стороны США

По словам президента, сейчас Украине "не нужно" убеждать западных партнеров в том, что Украине нужна их поддержка в обороне от российской агрессии.

"Я вижу постоянную поддержку наших партнеров. Мы находимся в постоянном диалоге с президентом Байденом и другими партнерами из Европейского Союза и нашими друзьями с других континентов. Сейчас глава ОП говорит с Джейком Салливаном, поднимаются разные вопросы - о "формуле мира", о поставках оружия, об усилении ПВО", - отметил он.

Президент признал, что "некоторые опасные голоса" в Конгрессе США действительно вызовут проблемы. Но, по мнению Зеленского, важно то, что Украина сейчас имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе, поддержку Белого дома и общую высокую поддержку в американском обществе.

Говоря о перспективе предоставления американьских дальнобойных ракет, президент заверил, что над этим вопросом сейчас работают.

"Мы лоббируем через разные двери, но мы получим результат. Как мы получили серьезные ракеты, сейчас мы их используем и это уже не секрет. Storm Shadow у нас уже есть. Мы получили Scalp, они работают, военные очень довольны - почти стопроцентные попадания по врагу. Что касается другого дальнобойного оружия, мы работаем. Это непросто, я уверен, будет результат, как и с истребителями", - заявил он.

О западных истребителях

По F-16 есть "четкая договоренность" с Данией о 19 истребителях. Они поступят в несколько этапов.

"К сожалению, все это не быстро. Мы должны дать наших пилотов, других специалистов. Отдельно будем строить инфраструктуру для современных истребителей", - отметил президент.

С Нидерландами договорились, что Украина может рассчитывать на 42 самолета. Из них на 18 украинцы будут проходить обучение. Остальное Украина получит, когда будут готовы пилоты.

Зеленский подчеркнул, что такой результат является большим достижением, ведь изначально Украина рассчитывала получить хотя бы 12 самолетов западного образца.

Кроме того, сейчас украинские специалисты изучают, насколько подходят Украине шведские истребители Gripen. Если они подойдут, и если правительство Швеции будет готово это обсудить, после этого Украина договорится о тренировочной миссии на этих самолетах.

О ситуации на фронте

"Что касается контнаступления... Я верю в наш народ, в наши Силы обороны. Безусловно, всем в мире хотелось бы быстрее, но работаем, как можем. Будем стараться как можно больше и быстрее деоккупировать наши города и села", - сказал президент.

Он отметил, что проблемой остается острая нехватка боевой техники, поэтому ее приходится использовать очень осторожно и экономно.

"Что касается нашего южного направления, как вы знаете, там все очень плотно заминировано и непросто. И люди идут пешком - очень часто идут пешком, чтобы не потерять тот дефицит бронированной техники. Если бы у нас было с запасом – конечно, можно было бы рисковать. Когда ты знаешь, что приедет для бригады сто броневиков, и когда они приходят, из них – бац! - и 20 нужно ремонтировать, поэтому ты постоянно находишься в ситуации, когда у тебя неполный комплект. Но никто не плачется, все борются, идут вперед", - пояснил Зеленский.

Также президент признался, что военное командование обращалось к нему "относительно возможности больше мобилизовывать" людей на фронт, чем есть сейчас.

О деоккупации Крыма

Президент исключил вероятность того, что Украина может обменять оккупированные территории, в частности Крым, на возможность беспрепятственного вступления в НАТО.

"Крым - это Украина. Мы боремся за Крым и за все другие временно оккупированные украинские территории. Мы не обмениваем наши территории на любое членство в любом союзе", - подчеркнул глава государства.

Президент пообещал, что после освобождения Крым будет хорошо защищен, там начнется восстановление экономики, но туристическим оазисом он уже не будет.

"Я слышал что Крым после деоккупации будет просто туристическим оазисом. Это неправда. И никто больше не позволит оккупировать Крым. Поэтому флот - будет. И защищенность военная Крыма - будет. Относительно деоккупации Крыма: я не уверен, что мы вправе сегодня говорить о военной деоккупации Крыма публично", - сказал он.

По словам Зеленского, уже сейчас есть крупные компании, которые готовы принять участие в экономическом восстановлении полуострова после его деоккупации. Но дело не только в экономике.

"Есть конкретные шаги, мы их разрабатываем - по деоккупации, по безопасности. Отдельно работает наше Министерство внутренних дел вместе с людьми на базе офиса Крымской платформы. После того, как будет деоккупация, будет работать временная военная администрация на территории Крыма. Для нас очень важна интеграция полуострова с обществом. Полуострова в Украину. Они жили девять с половиной лет без Украины на территории полуострова. Это сложная задача", - отметил президент.

Об окончании войны и наказании Путина

"Я не могу сказать, будет ли третий День Независимости во время войны", - признался президент, когда у него спросили о сроках окончания войны.

На вопрос о наказании военных преступников и лично Владимира Путина, Зеленский признал, что в последнее время эта тема в информационном пространстве отошла на задний план, и так не должно быть.

"Будет громко подниматься этот вопрос на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Если Украина не поднимает этот вопрос, все будут тихонечко забывать", - отметил глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: