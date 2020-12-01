Компания Данон в Украине присоединилась к национальному проекту Virobnik.ua, который показывает как создаются продукты ежедневного потребления. Таким образом, производство йогуртов компании становится полностью открытым.

В видео есть ответы на самые важные вопросы. В первую очередь, тщательно показаны ингредиенты продукта, чистота помещений, условия производства и весь цикл создания йогурта. Ролик длится несколько минут.

В частности отмечается, что поставщики молока для детского йогурта - только две фермы, сертифицированные для детского питания. В видео показаны этапы проверки молока в лабораториях ферм и завода.

В ближайшее время Данон покажет на сервисе Virobnik.ua производство также других продуктов, среди которых молоко и другие йогурты.

Для просмотра видео необходимо перейти на сайт Virobnik.ua и найти интересующий вас товар в строке поиска, или отсканировать специальный QR - код на товаре.

Таким образом, все украинцы в любой момент могут своими глазами увидеть, как создаются продукты ежедневного потребления.

Как отмечалось, цель проекта - рост доверия украинцев к товарам, которые они покупают ежедневно, исчезновение стресса и недоверия. Добросовестные производители могут показать чистоту помещений, качественные ингредиенты, инвестиции в производство.

«Virobnik.ua стал сообществом открытых брендов. Мы убеждены, что украинцы могут смело покупать продукцию всех участников проекта, которых становится все больше. Мы не говорим - «покупайте это, или это», мы достоверно показываем весь процесс производства, его условия, а человек уже сам делает свой выбор», говорит вдохновитель сервиса Виталий Ермак.

Virobnik.ua первым в Украине недавно показал, как создается продукт, вокруг которого существует наибольшее количество мифов, относительно его ингредиентов - докторская колбаса.

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Автор: УНИАН