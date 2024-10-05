В городе до сих пор остается 18 тысяч человек.

В Константиновке Донецкой области вводят почти круглосуточный комендантский час. Ограничения продолжительностью 20 часов начнут действовать с 7 октября 2024 года.

Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов. Он отметил, что в Константиновской громаде продолжается обязательная эвакуация семей с детьми.

"По всей территории Константиновской громады действует удлиненный комендантский час (ограничение на передвижение) и специальный режим светомаскировки – с 17:00 до 09:00. С 7 октября 2024 года будет усилен комендантский час во всех населенных пунктах Константиновской громады, который будет действовать с 15:00 до 11:00", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что населенные пункты Константиновской громады ежедневно находятся в зоне высокого риска обстрелов со стороны российских оккупантов.

Как отметил Горбунов в комментарии "Суспільному", в Константиновке еще остаются 18 тысяч человек, среди которых 440 детей. Сам город сейчас находится в 10 км от линии фронта. Поэтому власти усиливают меры безопасности.

Ситуация в Донецкой области

Российские оккупационные войска не оставляют намерений выйти на административные границы Донецкой области. На днях стало известно, что враг захватил Угледар.

Между тем украинские военные днем 5 октября сбили в Донецкой области российский самолет или беспилотник. Сначала сообщалось, что поражен Су-25, позже появилась информация, что сбили Су-34.

Не исключено, что сбитый объект – новый российский беспилотник С-70 "Охотник", однако точно это станет известно после обследования обломков.

Вас также могут заинтересовать новости: