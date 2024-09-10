Лысак заявил, что такие заявления являются очередной попыткой нарушения прав его клиента на презумпцию невиновности.

Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак прокомментировал новые обвинения, выдвинутые Бюро экономической безопасности (БЭБ) против его клиента.

Комментируя опубликованный БЭБ пресс-релиз, где бизнесмен Игорь Коломойский был назван причастным к операциям по маскировке и выводу 4 млрд гривень через Реал Банк, Лысак заявил, что такие заявления являются очередной попыткой нарушения прав его клиента на презумпцию невиновности.

"БЭБ добавил новую порцию недостоверной информации относительно нашего подзащитного", - заявил адвокат. По его словам, Игорь Коломойский никогда не имел банковских счетов в Реал Банке и не мог влиять на его деятельность.

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"Игорь Валерьевич был лишь клиентом Приватбанка, который пользовался его услугами. Других доказательств следствие не предоставило", - подчеркнул Лысак.

Адвокат отмечает, что современная банковская система ежедневно оперирует тысячами транзакций между различными учреждениями, и на этой основе делать выводы о причастности Коломойского к операциям в другом банке невозможно.

Он также отметил, что БЭБ пытается заполнить пробел в доказательствах, создавая теории, основанные на предположениях о связанности клиента банка со всеми операциями, которые происходили в то же время.