Команда "Киевгорстроя" передала 6 бронированных машин для воинских частей.

Коллектив Холдинговой компании "Киевгорстрой" передал военным частям Вооруженных сил Украины 6 бронированных автомобилей. Каждый из киевгорстроевцев понимает, кому мы обязаны сегодняшним днем, поэтому помощь ВСУ стала частью жизни коллектива.

"Я горжусь командой "Киевгорстроя". Они не только специалисты своего дела, но и очень активные в вопросах помощи военным. Кто-то и сам служит в рядах ВСУ, кто-то волонтерит, каждый делает свое. С началом полномасштабного вторжения на повестке дня и гуманитарная помощь, и медикаменты, и Военный госпиталь. Недавно собирали гуманитарную помощь жителям деоккупированных районов Харьковщины, сегодня - передали 6 бронированных машин для воинских частей. Надеюсь, автомобили смогут спасти жизнь тех, кто ежедневно спасает нашу", - отметил Глава правления – президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

Напомним, весной по просьбе "Главного военного клинического госпиталя" Министерства обороны Холдинговая компания помогла найти, приобрести и доставить в Украину ряд медикаментов. Коллектив "Киевгорстроя" закупал и доставлял противотанковые ежи, бронежилеты, автомобили, оказывал адресную помощь батальонам. Постоянной является и поддержка Гуманитарного штаба Киева.