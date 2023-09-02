Эти россияне после обмена смогут уже в Украине продолжить борьбу против путинского режима или смогут попасть в третьи страны.

Представители российских добровольческих формирований, среди которых легион "Свобода России", воюющий в Вооруженных силах Украины, сегодня обсудили с представителями государственного проекта сдачи в плен "Хочу жить" возможность обмена российских партизан, политзаключенных, которые выступили против войны с Украиной и преследуются путинским режимом, на украинских коллаборантов.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь" передал проекту "Хочу жить" список из 300 фамилий.

Бывший депутат Государственной Думы России, проголосовавший против аннексии Крыма и получивший украинское гражданство Илья Пономарев после встречи с представителями проекта "Хочу жить" рассказал корреспонденту УНИАН, что в списке не "хорошие русские", а те, кто в России вели антивоенные действия против режима Путина, который начал войну с Украиной.

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Он подчеркнул, что в списке, в частности, 166 человек, которые в России протестовали с оружием, они имели отношение к партизанскому движению, которых обвиняют в терроризме, в сотрудничестве с Легионом "Свобода России". По его словам, в списке есть много людей, которые в России совершали нападения на объекты инфраструктуры, поджигали релейные шкафы на железной дороге, совершали вооруженные нападения на заводы, которые имели отношение к военному производству и поставкам оружия в российскую армию для того, чтобы остановить войну с Украиной.

"Для восприятия украинского общества хочу сказать, что мы сейчас не говорим о "хороших русских", а речь идет о людях, которые рисковали жизнью для того, чтобы оказать реальное сопротивление, которые убивали российских военных, спасая этим много жизней украинцев. Эти люди являются частью нашего вооруженного сопротивления и будет не справедливо отказывать им в защите просто из-за того, что у них российский паспорт. Россияне из Легиона "Свобода России" воюют на фронте за Украину, а эти люди воевали в тылу", - подчеркнул Пономарев.

По его словам, эти россияне после обмена смогут уже в Украине продолжить борьбу против путинского режима или смогут попасть в третьи страны. Пономарев отмечает, что в Украине сейчас тысячи коллаборантов в тюрьмах и их содержание "ложится" на украинский бюджет.

Он добавил, что такой обмен даст россиянам понимание, что надо бороться и не бояться 25-летних тюремных сроков, поскольку будет возможность освободиться.

Российские оппозиционеры в Украине

Как известно, Илья Пономарев в 2014 году единственный из депутатов проголосовал в Госдуме России против аннексии Крыма. Он был досрочно лишен полномочий депутата. В 2019 году президент Украины Петр Порошенко предоставил российскому оппозиционеру Илье Пономареву украинское гражданство, он проживает в Украине.

В ноябре 2022 года в Польше проходил первый Съезд народных депутатов России, которые выступили против путинского режима и заявили, что в будущем сформируют правительство национального единства в России. Там были, в частности, экс-депутаты Госдумы РФ Геннадий Гудков, Илья Пономарев, Марк Фейгин.

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