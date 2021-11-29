Святогор и его адвокат не пришли на заседание суда, отметили зоозащитники.

Киевский апелляционный суд оправдал догхантера Алексея Святогора.

Как сообщает зоозащитная организация FreeAnimals, Святогор и его адвокат на заседание не явились.

"Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение первой инстанции, чем оправдал живодера Святогора", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЗоозащитники требуют увольнения судьи Оксаны Голуб, оправдавшей скандального догхантера Святогора (видео)Напомним, Алексея Святогора задержали в Киеве 8 июня 2018 года. Прокуратура просила, чтобы суд отправил задержанного под стражу.

По данным зоозащитников, он убил по меньшей мере 3 тысячи собак. Однако Святогор был задержан не за расправу над животными, а за распространение информации о своей деятельности.

Святогора обвиняли в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 300 "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию" Уголовного кодекса Украины.

В январе 2021 года Шевченковский райсуд Киева оправдал Святогора. В приговоре судья Оксана Голуб отметила, что в своих многочисленных интервью ряду СМИ Святогор распространял высказывания и призывы к насилию и жестокости в отношении животных.

Она добавила, что ранее во время допроса Святогор заявил, что не признает вины и не понимает, в чем его обвиняют, поскольку он "не нарушал законов Украины и не изготавливал и не распространял видеопродукцию с пропагандой насилия над животными".

По словам судьи, по результатам судебного разбирательства не доказано, что в действиях обвиняемого Святогора есть состав уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины, поскольку "устная речь Святогора не является произведением в понимании предмета преступления...".

Автор: Антонина Доломанжи