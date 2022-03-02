Жители дома престарелых в Киеве записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Евреи, которые родились в Украине, пережили Холокост и потеряли близких в Бабьем Яру, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Все они являются жильцами дома для пожилых лиц в Киеве и сейчас вынуждены прятаться в бомбоубежище от российских бомб.

Романова Валентина Иосифовна: "Родилась я в Украине. Войну 22 июня 1941 года встретила под бомбежкой в ​​Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 2022 года я снова встречаю в Киеве под бомбежками и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся из Украины. Мы хотим мира!"

Олег Яковлевич, родился в 1940 году в городе Киеве: "Мои родственники погибли в Бабьем Яру в 1941-м. Теперь я сижу в бомбоубежище и на меня сыплются вражеские бомбы. Путин, убирайся из Киева и из Украины!".

Тамара Алексеевна, 1939 года рождения: "До войны жила в Киеве, коренная киевлянка. В 1941 году началась война. Моих всех родных по маминой линии – евреев – забрали в Бабий Яр. Все они там погибли. Сегодня войну я тоже встречаю в Киеве, но уже другой век, страшный… Путин, чтоб ты сдох! Оставь нас, сволочь, чтобы мы тебя не видели и не слышали — кто ты и что ты…".