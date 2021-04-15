Десятки пробок и "тянучек" разной плотности с утра образовалось в центре Киева.

В четверг утром, 15 апреля, в Киеве затруднено движение по мостам, основным магистралям и по некоторым прилегающим к ним улицам. На дорогах наблюдаются многочисленные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на мостах в Киеве

Читайте такжеЛокдаун 2.0. Как власти для выводов года не хватилоНа мостах в Киеве с утра традиционно образовались пробки.

«Тянучки» наблюдаются на Северном, Южном, Дарницком мостах и на мосту Метро.

Ситуация на Правом берегу в Киеве

Десятки пробок разной плотности с утра образовалось в центре Киева.

Особенно сложная ситуация на Набережном шоссе, проспектах Победы и Степана Бандеры, а также на Кольцевой дороге.

Еще увязнуть в многокилометровых пробках можно на проспекте Валерия Лобановского, а также на улицах Набережно-Крещатицкой, Богатырской.

Ситуация на Левом берегу в Киеве

Сегодня на левобережном массиве наблюдается меньше пробок.

Здесь традиционно осложнено движение на основных магистралях– по Дарницкому шоссе, проспекту Соборности, Броварскому проспекту. Образовались «тянучки» и на прилегающих к ним улицам.

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Автор: Катерина Шварц