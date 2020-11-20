До 23:00 теперь будут работать ТРЦ Gulliver, Dream Town и Lavina Mall.

Многие магазины и ТРЦ в Киеве продлили график работы в будние дни в связи с карантином выходного дня.

Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на пресс-службы торговых точек.

Так, до 23:00 теперь будут работать ТРЦ Gulliver, Dream Town и Lavina Mall. 20 ноября ТРЦ Ocean Plaza будет также работать до 23:00. Работу "Эпицентра" продлили до 00:00 и до последнего покупателя.

Также поменял график работы маркет-молл "Дарынок" – теперь он будет работать в будние дни с 10:00 до 22:00". В субботу и воскресенье в нем также будут работать : "Сильпо", "Фитомаркет", "Новая Почта", "Аптека доброго дня", "Укрпочта" (в субботу), а также банковские отделения.

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Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Денис Прядко