Календарь событий: Рождество, «Галилеевы» спутники, полет «Конкорда» с медведем на борту, феномен Фишера, старейшее метро, первый ребенок от суррогатной матери, самый огромный клад и ужасы лавинной катастрофы

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

4 января

Рождественская неделя начинается с Международного дня Ньютона, который отмечается в день рождения великого англичанина. Одним из мест, посещаемых в День Ньютона, является могила ученого в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Надпись на могильном памятнике гласит: «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов. Он исследовал различие световых лучей и появляющиеся при этом различные свойства цветов, чего ранее никто не подозревал. Прилежный, мудрый и верный истолкователь природы, древности и святого писания, он утверждал своей философией величие всемогущего Бога, а нравом выражал евангельскую простоту. Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого...». Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона. Кстати, интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым.

Еще в понедельник - Всемирный день азбуки Брайля, учрежденный ООН в 2018 году. Луи Брайль родился в начале 19 века во Франции в семье сапожника и шорника. Несчастный случай привел к тому, что в пять лет мальчик ослеп. Его родители приложили огромные усилия, чтобы ребенок получил образование. Он посещал школу для слепых и обучался там по уже существовавшему тогда рельефно-линейному шрифту В.Гаюи. Вскоре подросток обратил внимание на использовавшуюся в армии и изобретенную капитаном Шарлем Барбье систему кодирования литер, именуемую «ночным шрифтом». Эта система использовалась для чтения в темноте на ощупь. В 1824 году Луи Брайль создает альтернативный использовавшемуся рельефно-линейному шрифту Гаюи вариант азбуки для слепых людей. В основе этой азбуки лежал тактильный рельефно-точечный шрифт. Он представлял собой систему кодирования букв и цифр при помощи определенных комбинаций выпуклых точек. Шрифт, изобретенный Луи Брайлем оказался очень удобным, несмотря на то, что первая его оценка врачами была негативной. Изобретение получило широкое распространение по всему миру, используется в тифлопедагогике и в настоящее время. В конце 19 века в США появляется первая пишущая машинка Брайля. Это изобретение продолжало совершенствоваться и в 20 веке, к середине которого появляются первые принтеры для тиснения шрифтом Брайля. К концу 20 века шрифт Брайля начинает использоваться и в компьютерной технике, появляется Дисплей Брайля - устройство вывода для отображения текстовой информации шрифтом Брайля. Со временем азбука Брайля была приспособлена под многие языки мира.

4 января 1943 года американский журнал «Time» обнародовал свой рейтинг «Человек года». Его возглавил Иосиф Сталин. Еженедельник публикует этот рейтинг с 1927 года. Журнал выбирает персону в зависимости от влияния, которое она оказала на общество, причем без учета того, положительное это влияние или отрицательное. Первым, кто попал на обложку журнала в номинации «человек года» в 1927 году, стал известный американский летчик Чарльз Линдберг. Он удостоился этой чести за то, что в одиночку пересек Атлантический океан. За Линдбергом последовал автомобильный магнат Уолтер Крайслер и глава совета директоров «Дженерал Электрик» Оуэн Янг. В период 1930-1940 годов «людьми года» признавались не только политики, но и диктаторы. Генералиссимус Чан Кайши вместе с супругой украсили обложку журнала в 1937 году. На следующий год номинацию «человек года» заслужил Адольф Гитлер. Правда, вместо фотографии на обложке была помещена средневековая гравюра с изображением пыток инквизиции через повешение. В 1939 году «человеком года» по категории диктатор стал Иосиф Сталин. Во второй раз он получил эту номинацию, как борец с фашизмом, 4 января 1943 года. В десятилетии, на которое пришлась Вторая мировая война, «людьми года» дважды признавались Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и генерал Джордж Маршалл.

4 января 1985 года в одной из клиник северного Лондона родился первый ребенок по программе гестационного, или полного суррогатного материнства. Суррогатной матерью стала миссис Коттон, а родилась у нее девочка. Кстати, первый ребенок – Луиза Браун, зачатый в пробирке, тоже родился в Британии. Это произошло 25 июля 1978 года в небольшом городке Оулдем. Чтобы Луиза появилась на свет, потребовалось более 600 попыток ЭКО. Вынашивала ребенка генетическая мать.

4 января 2004 года космический аппарат «Спирит», запущенный США в 2003 году по проекту Mars Exploration Rover, совершил посадку на Марсе в районе кратера Гусева и плато Меридиана. Задачей аппарата было изучение поверхности планеты и обнаружение признаков жизни. Первые изображения, снятые камерами аппарата, были переданы на Землю еще во время его спуска на парашюте. А уже через несколько часов после посадки в НАСА поступило около 30 мегабайт информации. Управление аппаратом осуществляла специальная Лаборатория реактивного движения. В 2009 году планировался запуск Марсианской научной лаборатории. Однако планы из-за финансового кризиса были отложены.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День страстей по лимонной карамельке и Всемирный день гипноза.

Именины у Дмитрия, Анастасии и Федора.

5 января

Во вторник нет официальных международных праздников, но день насыщен памятными датами. Так, 5 января 1769 года шотландский инженер, изобретатель-механикДжеймс Уатт получил патент на свою уникальную паровую машину двойного действия. Это изобретение положило начало промышленной революции вначале в Англии, а затем и во всем мире. Уатт был членом Эдинбургского королевского общества, Лондонского королевского общества, Парижской академии наук. Он ввел первую единицу мощности – лошадиную силу. Его именем названа официальная международная единица мощности – ватт.

5 января 1933 года началось строительство подвесного моста над проливом «Золотые ворота». Он соединил город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. 27 мая 1937 года в 6 часов утра мост «Золотые Ворота» открыли сначала для пешеходов, а через 12 часов и для транспорта. С момента открытия и до 1964 года мост являлся самым большим висячим мостом в мире. Он восхищает своими размерами: длина – более 2,7 км с 1280 метровым подвесным пролетом, высота в середине пролета - 66 м, высота двух главных опор – 230 м, масса моста – 894 500 тонн. За свою красоту мост получил массу призов. Он – один из самых узнаваемых мостов в мире.

В 1972 году в этот день в США начались работы по созданию многоразового транспортного космического корабля (шаттла).

Неофициальные праздники - Международный разгрузочный день, День маленьких историй, Международный день бойскаутов.

Именины у Ивана, Феоктиста, Нифонта, Павла и Василия.

6 января

В среду - Рождественский сочельник у восточных христиан. Сочельник, или, как его еще называют Навечерие Рождества Христова – день накануне праздника. Он известен традицией подавать к столу специальное постное блюдо - сочиво. Собственно, поэтому день и имеет такое название. В Рождественский сочельник пост отличается особой строгостью, но в то же время, день наполнен радостным ожиданием великого события. Из всех двунадесятых, то есть важнейших после Пасхи двенадцати православных праздников, только два предваряются сочельником – Рождество и Крещение, что подчеркивает их особую значимость. С появлением на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно начинать праздновать. Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок сена – в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд – по числу апостолов – и все они были постными. А с наступлением 7 января, после полуночи, на стол разрешается ставить и мясные блюда.

В этот день в 1884 году немецкий техник и изобретатель Пауль Нипков подал патентную заявку на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения в 1920-х годах. Нипков разработал так называемый «электрический телескоп», в котором для развертки применил диск со спирально расположенными отверстиями. Этот принцип положен в основу всех существующих систем развертки. Передаваемое изображение с большой скоростью «ощупывается» точка за точкой в определенном порядке – по строкам. Свет, отражающийся от отдельных точек изображения, улавливается светочувствительным устройством и преобразуется в соответствующий яркости этих точек ток. В диске Нипкова имеется ряд отверстий, расположенных по спирали Архимеда таким образом, что при вращении диска каждое отверстие развертывает за один оборот одну строку. Все строки, число которых равно числу отверстий диска, образуют кадр изображения. Свет через отверстия попадает на фотоэлемент, полученные с его помощью импульсы усиливаются и модулируют несущую частоту радиопередатчика. И только в первом десятилетии следующего столетия изобретены были средства для реализации электронного телевидения.

В 1896 году состоялась премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер.

В 1912 году в этот день Нью-Мексико стал 47-м по счету штатом США.

Неофициальные праздники - Хур-хрум-день, День яблони и Всемирный день детей-сирот войны.

Именины у Евгении, Клавдии, Артема, Николая и Сергея.

7 января

В четверг - Рождество Христово у восточных христиан. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.

7 января 1610 года Галилео Галилеем были открыты четыре крупнейших спутника Юпитера. Сейчас они носят название «Галилеевы». Благодаря этому открытию Галилей вскоре стал самым знаменитым ученым Европы. Книга, в которой он описал открытие, имела сенсационный успех, даже коронованные особы спешили обзавестись телескопом. Несколько телескопов Галилей подарил Венецианскому сенату, который в знак благодарности назначил его пожизненным профессором с окладом 1000 флоринов. Кстати, немецкий астроном Симон Мариус (1573-1624) одновременно и независимо от Галилея открыл все четыре спутника Юпитера (1610), и дал им имена Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. История распорядилась так, что Галилея считают первооткрывателем спутников, за которыми закрепились имена, данные Мариусом. Спутник Юпитера Ганимед имеет диаметр больший, чем у Меркурия. Под поверхностью Европы обнаружен глобальный океан, а Ио известен тем, что на нем действуют самые мощные в Солнечной системе вулканы. Каллисто – одно из самых кратерированных тел в Солнечной системе. Поверхность спутника очень старая, около 4 млрд лет, а его геологическая активность крайне низкая. У Юпитера имеются слабые планетарные кольца. Спутники яркие и вращаются по достаточно удаленным от планеты орбитам, так что их легко различить даже в полевой бинокль. Юпитер исследовался восемью автоматическими межпланетными станциями НАСА. Наибольшее значение имели исследования с помощью аппаратов «Пионер» и «Вояджер», позднее «Галилео». Последним аппаратом, посетившим Юпитер, был зонд «Новые горизонты», направляющийся к Плутону. На сегодняшний день ученым известно 79 спутников Юпитера, среди которых «Галилеевы» – самые крупные.

В 1785 году француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.

7 января с 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии считается днем изобретения фотографии. В этот день в 1839 году состоялось заседание двух французских академий - Академии наук и Академии изящных искусств. На нем физик Доминик Франсуа Араго сделал подробный блестящий доклад о результате многолетних опытов французского химика и изобретателя Луи Дагера - методе получения отпечатка изображения (дагерротипа). Он заключался в проецировании камерой-обскура изображения на посеребренную медную пластину. Предварительно выдержанную в парах йода пластину следующим этапом следовало обработать парами ртути. После этого получалась фотография проецируемого предмета. Первая фотокамера весила 50 килограммов, имела пластины размером 16,5х21,5 сантиметра. Читая лекцию, Араго утверждал, что камера проста в обращении и подобные фотографии сможет делать любой. Нужна лишь небольшая практика. Сенсационная лекция произвела фурор, и уже в этот же день первый дагеротипный фотоаппарат был продан за 25 тысяч долларов. Пластины для аппарата стоили 5 франков. 19 августа 1839 года метод получения дагерротипа был представлен широкой общественности.

Неофициальные праздники - Международный день программистов, Международный день глупой походки, День распутывания лыжных следов и День прялки.

Именины у Виталия.

8 января

Пятница «отдыхает» от официальных международных праздников. Но значимые даты есть. К примеру, 8 января 1851 года французский физик Жан Бернар Леон Фуко, благодаря сконструированному им аппарату, получил доказательство, что Земля вертится. Прибор представлял собой пятикилограммовый шар из латуни, подвешенный к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Качнув шар, Фуко наблюдал поворот плоскости качания его на несколько градусов. Хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, Фуко сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли. В два часа ночи 8 января Фуко сделал запись своего наблюдения в рабочем журнале. А позднее, 3 февраля этого же года, Фуко пригласил академиков в Парижскую обсерваторию для наблюдения за вращением Земли и продемонстрировал свой прибор, названный впоследствии маятником Фуко. Маятник в парижском Пантеоне представлял собой металлический шар массой 28 кг с закрепленным на нем острием на стальной проволоке длиной 67 м. Крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях. Под точкой крепления было сделано шестиметровое круговое ограждение, по краю которого была насыпана песчаная дорожка, чтобы маятник в своем движении мог при ее пересечении прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали веревкой, после чего веревку пережгли. Период колебания маятника при такой длине подвеса составлял 16,4 секунды, при каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляло 3 мм, за час плоскость колебаний маятника повернулась более чем на 11 градусов по часовой стрелке. Эксперимент вошел в историю науки, наглядно подтвердив гипотезу о вращении Земли.

8 января 1957 года Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам. Фишер – один из самых ярких шахматистов 20 века. Его шахматный талант проявился рано. В 13 лет он завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а 8 января 1957 года стал самым молодым чемпионом США. Через год он стал самым молодым в истории шахмат гроссмейстером. Он постоянно был в центре внимания, причем не только благодаря феноменальным успехам, но и из-за своих сенсационных заявлений. «В школе нечему учиться. Учителя глупы. Нельзя, чтобы учителями работали женщины. В моей школе только учитель физкультуры был неглуп – он неплохо играл в шахматы», – заявлял подросток. Фишер выиграл чемпионат мира по шахматам в 1972 году, обыграв Бориса Спасского (СССР) в матче в Рейкьявике (Исландия), после чего перестал выступать в официальных шахматных соревнованиях. В 1975 году Фишер выдвинул условия проведения матча на первенство мира, которые были сочтены ФИДЕ неприемлемыми. Попытки договориться с ним оказались безуспешными, и Фишер был лишен ФИДЕ звания чемпиона, а новым чемпионом мира стал советский гроссмейстер Анатолий Карпов, выигравший отборочный цикл претендентов. После утраты титула чемпиона мира Фишер стал затворником. В 1992 году он выиграл неофициальный матч-реванш у Спасского в Югославии, что привело к конфликту с правительством США и выдаче приказа на его арест. Фишер переехал в Европу, затем в Южную Азию, в 2004 году был арестован в Японии и в течение нескольких месяцев содержался под стражей. В 2005 году получил исландский паспорт и гражданство в соответствии с особым актом Альтинга, разрешающим ему жить в Исландии, где и прожил до самой смерти в 2008 году. Фишер внес немало долгосрочных вкладов в шахматы. В 1990-х годах он запатентовал модифицированную шахматную хронометражную систему, которая увеличивает время после каждого хода, а теперь является стандартной практикой в лучших турнирах и матчах. Он также изобрел Фишрандом, новый вариант шахмат, известный сегодня как шахматы-960.

В 1959 году в этот день Шарль де Голль стал президентом Французской Республики.

В 2004 году был спущен на воду морской лайнер «Queen Mary 2», на тот момент - самое большое пассажирское судно в мире.

Неофициальные праздники - День распространения микробов радости, День умасливания гремлинов, День узора из ромбов, День компьютерного набора и День вращения Земли.

Именины у Николая, Евфимия, Александра, Константина, Дмитрия, Василия, Давида, Марии, Иосифа, Михаила и Леонида.

9 января

В субботу тоже нет официальных международных праздников. Между тем, не обошлось без исторических событий. Так, 9 января 1799 года премьер-министр Великобритании Уильям Питт Младший впервые в мире ввел подоходный налог - 2 шиллинга на фунт.

В 1816 году английские шахтеры впервые использовали безопасную лампу с металлической сеткой для работы в забоях.

В 1932 году в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики был обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки. Монте-Альбан - известный археологический заповедник. На протяжении двух тысяч лет здесь находился один из крупнейших городов доколумбовой Америки. Настоящее имя этого города история не сохранила. Его сегодняшнее название - Монте-Альбан - происходит от поросшего лесом холма, на протяжении многих веков скрывавшего развалины большого индейского поселения. В 1931 году оно было раскопано мексиканским археологом Альфонсо Касо. Некоторые ученые приравнивали это открытие к открытию Трои. Люди, проживавшие в давние времена в Монте-Альбано, принадлежали к древней и чрезвычайно развитой культуре. В пору своего рассвета здесь проживало свыше 20 тысяч человек, город раскинулся на 40 километров. Проживающие там племена назывались сапотеками. Они умели строить великолепные здания и храмы, обрабатывать горный хрусталь, изготавливать золотые украшения изумительной красоты. Наибольший интерес представляют гробницы Монте-Альбана. Они построены из камня и каждая сверху накрыта большой плитой. Подобная конструкция воспроизводила образ тех пещер, в которых в более древние времена индейцы Южной Мексики хоронили своих вождей и слуг богов. Сапотеки искусно украшали свои гробницы настенной живописью, они были доверху забиты редкостными по красоте золотыми изделиями. Нигде на территории Америки такого более никто не находил. Первую гробницу Монте-Альбана археологи обнаружили осенью 1931 года. А 9 января 1932 года Альфонсо Касо вошел в усыпальницу. Там был огромный клад, пролежавший нетронутым 800 лет. Здесь было найдено более пятисот предметов, в их числе – золотая маска бога Шипе Тотека. Нос и щеки маски были обтянуты человеческой кожей. Здесь же были золотые чеканные браслеты, ожерелья из золота и жемчуга, застежки и пряжки из нефрита, бирюзы, янтаря, обсидиана, кораллов. А самая загадочная находка из Монте-Альбана – хрустальные человеческие черепа. Горный хрусталь – один из самых твердых минералов на земле. В 1970 году один из этих черепов был исследован авторитетными экспертами. Они пришли к заключению, что череп вырезан из одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. Резать горный хрусталь нельзя ничем, кроме алмаза. Но сапотеки все-таки сумели обработать этот материал, что остается загадкой.

В 1951 году состоялось официальное открытие здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. А церемония заложения фундамента произошла 4 октября 1949 года. Штаб-квартира ООН – комплекс зданий, которые служат официальным офисом для основных рабочих органов ООН. Для создания комплекса были приглашены архитекторы, дизайнеры и инженеры со всего мира. В эту группу вошли Оскар Нимейер (Бразилия), директор по планированию Макс Абрамович (США), инженер-консультант Владимир Бодянский (Франция), Эрнст Кормье (Канада), главный архитектор Уоллес К. Гаррисон (США), Шарль И. Ле Корбюзье (Франция), Свен Маркелиус (Швеция), Г.А.Свайе (Австралия), Лян Сэ Чэн (Китай), Николай Басов (СССР), а также консультанты Энтони Антониадэс (Греция), Мэтью Новики (Польша) и Эрнест Вайсман (Югославия). Группа разработала 50 проектов и после отбора остановилась на концептуальной идее Ле Корбюзье. Согласно его чертежам, комплекс зданий должен был сочетать разнообразие стилей: высокие стеклянные панели для офисов и низкий круглый купол для зала Генеральной Ассамблеи. К моменту завершения строительства штаб-квартира ООН считалась образцом самого современного архитектурного дизайна на Манхэттене. Здания расположились в восточной части Манхэттена между 42-й и 48-й улицами, Первой авеню и проливом Ист-Ривер. Чтобы спроектировать на участке площадью 7 га здание Организации Объединенных Наций высотой более 167 м, группе архитекторов понадобилось 6 лет. Хотя географически штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, но она имеет статус международной зоны. Помимо зданий в Нью-Йорке, ООН располагает еще тремя вспомогательными, региональными штаб-квартирами: в Женеве (Швейцария), в Вене (Австрия) и в Найроби (Кения). Однако наиболее важные решения Организации принимаются именно в Нью-Йорке, так как здесь проходит большинство заседаний Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Всего в рабочих органах, агентствах и центрах ООН по всему миру работает порядка 61 тысячи сотрудников из примерно 170 государств. В штаб-квартире в Нью-Йорке разместилось около трети от всего персонала Организации.

9 января 1969 года в английском Бристоле состоялся первый испытательный полет авиалайнера «Конкорд». А началось все в октябре 1962 года, когда Великобритания и Франция заключили соглашение о совместных работах по созданию сверхзвукового пассажирского авиалайнера. С 1976 года начались постоянные полеты самолетов «Конкорд». При этом Англия взяла в эксплуатацию пять самолетов, а Франция - четыре. Сверхзвуковые самолеты этого класса использовались 27 лет, и были очень популярны. За это время «Конкордом» было установлено несколько скоростных рекордов. К примеру, для трассы Лондон – Нью-Йорк самолет показал время перелета – 2 часа 55 минут 15 секунд. А еще облетел вокруг Земного шара за 31 час 27 минут 49 секунд, сделав шесть посадок для заправки топливом. В этом перелете на борту самолета было 99 пассажиров, 18 членов экипажа и медвежонок. За неполных три десятка лет рейсовых и чартерных полетов было перевезено более 3 миллионов пассажиров, общий налет самолетов составил порядка 250 тысяч часов. Но из-за чрезвычайно больших расходов коммерческая эксплуатация «Конкордов» была в целом убыточной, в результате самолеты были сняты с эксплуатации в 2003 году. Этому способствовала и случившаяся 25 июля 2000 года катастрофа, когда самолет разбился при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль, погибли 113 человек.

9 января 2007 года был представлен первый iPhone.

Неофициальные праздники - День игры в прятки с зимой, Международный день хореографа, День путешествия на воздушном шаре и День игры в Бога.

Именины у Иосифа, Давида, Иакова, Степана и Федора.

10 января

Воскресенье тоже богато памятными датами. В 49 году до н.э. Юлий Цезарь, будучи тогда еще полководцем, возвращавшийся из завоеванной им Галлии, подошел к пограничной реке Рима Рубикону. По закону у границ Рима Цезарь должен был распустить армию. Но, переходя Рубикон, Цезарь сознательно отрезал себе путь к отступлению, приняв решение стать единовластным правителем Рима. Выражение «перейти Рубикон» с тех пор стало крылатым, означающим точку невозврата. 10 января, перейдя границу, с легионом из 300 всадников Цезарь двинулся на Рим, начав тем самым гражданскую войну. Сопротивления Цезарь не встретил. Победитель галлов легко овладел Римом и Италией. По заданию сената Помпей (правитель Рима) срочно набрал армию. Цезарь не сразу выступил с боевыми действиями против Помпея. Он был готов на уступки, чтобы избежать кровопролития и всячески оттягивал начало военных действий, ведя переговоры. Но как на одной, так и на другой стороне было много влиятельных лиц, явно заинтересованных в противостоянии. Боевых действий не удалось избежать, и у города Фарсала помпеевцы были разбиты легионом Цезаря. Тем самым окончательно утвердилась власть Юлия Цезаря в Риме.

10 января 1840 года в Великобритании была учреждена так называемая Единая Грошовая почта, установившая цену за отправку писем в один пенни и реформировавшая мировую почтовую систему.

В 1863 году в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена - 3,6 км. Таким образом, лондонское метро - самое старое на Земле. Первая линия была построена фирмой Metropolitan Railway, это была так называемая внеуличная железная дорога. На ней находилось семь станций. Железнодорожная линия метрополитена предназначалась для передвижения поездов с паровой тягой. Копоть от угля доставляла мало удовольствия, делая пассажиров черными. И все же новый вид транспорта пользовался большой популярностью. В день открытия линии 10 января 1863 года метрополитеном с удовольствием воспользовались почти тридцать тысяч жителей британской столицы. Лондонское метро сегодня перевозит более миллиарда пассажиров в год. Сеть лондонского метрополитена состоит из 11 линий, метро насчитывает 270 станций, а длина путей превышает 250 миль (более 400 километров). Подземка соединяется с различными железнодорожными службами и развозит пассажиров в близлежащие районы. К системе Лондонского метро относится и беспилотное «Легкое метро», которое доставляет пассажиров через Темзу и соседние районы.

В 1920 году на первом в истории заседании Лиги Наций был ратифицирован Версальский договор, окончивший Первую мировую войну. Решение о ликвидации Лиги Наций было принято единогласно представителями 34 стран, которые участвовали в последнем заседании Генеральной Ассамблеи. Решение также установило дату ликвидации Лиги: на следующий день после закрытия сессии. 19 апреля 1946 года председатель Ассамблеи, Карл Й.Хамбро из Норвегии, заявил, что «двадцать первая и последняя сессия Генеральной Ассамблеи Лиги Наций закрыта». В результате Лига Наций прекратила свое существование 20 апреля 1946 года. Логическим, но не официальным, продолжением Лиги Наций обычно считают Организацию Объединенных Наций.

10 января 1946 года в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Примечательно, что эта дата совпадает с датой 26-й годовщины образования Лиги Наций – всемирного движения за мир и сотрудничество между нациями, которая была основана 10 января 1920 года и распущена 19 апреля 1946 года. Ее активы и обязательства были переданы в ООН. На первой сессии Генеральной Ассамблеи присутствовали представители 51 государства. В настоящее время в состав Генеральной Ассамблеи входят 193 государства, являющихся членами Организации Объединенных Наций. Наиболее интенсивно очередные сессии Генеральной Ассамблеи работают ежегодно с сентября по декабрь. По вопросам, требующим безотлагательного решения (борьба с терроризмом, поддержание или восстановление международного мира и безопасности), могут созываться специальные сессии и чрезвычайные специальные сессии. Генеральной Ассамблее ООН принадлежит инициатива установления ряда международных праздников. Один из них – День Организации Объединенных Наций, который отмечается ежегодно 24 октября.

В 1962 году произошла величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскаран (Перу). Объем массы снега и льда составил приблизительно 3 млн кубических метров, а к концу движения достиг 10 млн кубометров. Лавина за 7 минут стерла с лица земли городок Ранраирка, 6 меньших поселений и частично разрушила еще три. Точное число жертв неизвестно. По приблизительным подсчетам, погибли 4 тысячи человек и 10 тысяч голов домашних животных.

Неофициальные праздники - День обучения танцам пингвинов и День своеобразных людей.

Именины у Зинона, Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида и Аркадия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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