Бренды адаптируются к запросам потребителей на безопасность - не только для них самих, но и для окружающей среды.

Современные потребители всё чаще выбирают продукцию, которая безопасна не только для них самих, но и для окружающей среды. Бренды адаптируются к этим запросам, предлагая инновационные решения, направленные на снижение экологического следа и повышение устойчивости.

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· Новые составы

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· Новые упаковки

· Отказ от синтетики

· Рациональное потребление

Новые составы

Производители всё чаще заменяют синтетические компоненты на натуральные аналоги, такие как растительные экстракты, эфирные масла и ферментированные ингредиенты.

В бытовой химии это проявляется в использовании растительных ПАВов и энзимов вместо агрессивных химических соединений. В декоративной косметике популярны минеральные пигменты и растительные воски.

Одним из ключевых направлений является разработка формул, которые не вредят водным ресурсам после смывания. Например, в бытовой химии появляются моющие средства без фосфатов и других компонентов, вызывающих эвтрофикацию водоёмов.

Новые упаковки

Производители активно внедряют концепцию "без упаковки" или используют биоразлагаемые и перерабатываемые материалы, такие как бумага, стекло, алюминий и биопластик. Многоразовые решения, например, системы пополнения средств, также становятся всё более популярными.

Линии продуктов с возможностью замены только содержимого (рефилы) становятся всё более популярными. Это позволяет сократить количество выбрасываемых упаковок.

Бренды всё чаще используют вторично переработанные материалы для упаковки и избегают редких или неэкологичных ингредиентов, таких как пальмовое масло.

Отказ от синтетики

Современные средства для уборки и стирки содержат меньше синтетических добавок. Это снижает риск аллергических реакций у потребителей и минимизирует загрязнение воды.

В то же время концентрированные формулы позволяют сократить расход продукта, а инновационные дозаторы обеспечивают точное использование, исключая перерасход.

Компании предлагают средства в виде таблеток, которые растворяются в воде, или в упаковках из компостируемых материалов.

Бренды отказываются от токсичных компонентов, таких как парабены, фталаты и синтетические ароматизаторы, которые могут быть вредны для здоровья и окружающей среды.

Рациональное потребление

Многофункциональная косметика, например, средства, которые можно использовать как помаду и румяна, помогает сократить количество покупаемых товаров, снижая ресурсные затраты.

Бренды акцентируют внимание на прозрачности цепочек поставок, выбирая поставщиков, которые придерживаются принципов устойчивого производства и честной торговли. Кроме того, отказ от тестирования на животных и использование веганских формул становится стандартом для экологичных брендов.