Узнайте, каким будет новогодний график работы крупнейших украинских банков.

Из-за действия военного положения большинство украинцев не получат выходные на Новый год 2025. Не станут исключениями банки - они продолжат работать, хоть и по сокращенному графику.

Мы разобрались, как работают банки на Новый год 2025, и какие услуги будут недоступны украинцам.

Как работают банки на Новый год 2025 в Украине

Национальный банк Украины рассказал, как будет работать система электронных платежей (СЭП) в период зимних праздников. СЭП по-прежнему будет доступна круглосуточно, однако доступ к некоторым услугами станет ограничен.

Видео дня

В понедельник 30 декабря:

все системы НБУ работают в обычном режиме;

платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и АО "Укрэксимбанк" проводятся до 13:00;

расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой и НБУ в национальной валюте проводятся до 16:00.

Во вторник и среду 31 декабря и 1 января:

все системы НБУ, СЭП и банковская система работают как обычно;

через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы.

"Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличностью различных номиналов", - отметили в НБУ.

Как работают "Приватбанк" и "Ощадбанк" в новогодние праздники

"ПриватБанк" на Новый год в большинстве отделений будет работать по обычному графику буднего дня с 9 до 18, с перерывом на обед с 13 до 14 часов. В некоторых точках 1 января будут закрыты кассы. Подробнее о том, как работает конкретное отделение, смотрите на карте.

"Ощадбанк" в зимние праздники также продолжит работать по привычному графику в большинстве отделений - с 9 до 17 часов без обеденного перерыва на кассах. В разных регионах Украины ситуация может отличаться. Точный график работы каждой точки указан на официальном сайте.

Вас также могут заинтересовать новости: