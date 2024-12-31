По словам специалиста, такой процесс является сложным, однако возможным.

Мужчины мобилизационного возраста должны придерживаться воинского учета, даже если они находятся за границей. Если он будет нарушен, то предусмотрен штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. В то же время юрист Дмитрий Франчук рассказал для "РБК-Украина", какими могут быть последствия, если не оплатить штраф от ТЦК и как его обжаловать, если человек находится за границей.

"Неуплата штрафа может привести к начислению пени за каждый день. Также ТЦК может обратиться в исполнительную службу, чтобы открыть производство для принудительного взыскания штрафа или даже наложить арест на имущество в Украине", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, в случае неуплаты штрафа и невыполнения других обязанностей перед государством нарушителям могут запретить въезд в Украину, ведь данные о неуплате штрафа передадут пограничникам.

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"При этомналоженныйна конкретное лицо штраф не может быть "переброшен" на его родственников. Ответственность за административное правонарушение является индивидуальной. Однако, если исполнительная служба наложит арест на общее имущество, это может задеть интересы родственников, которые являются совладельцами этого имущества", - объяснил юрист.

Как обжаловать штраф из-за границы

Франчук отметил, что обжалование штрафа для лиц, находящихся не в Украине, является трудным, однако возможным процессом.

"После получения постановления о штрафе важно немедленно начать процедуру обжалования, поскольку на это отведено всего 10 дней. Рекомендую привлечь квалифицированного юриста в Украине для представления ваших интересов в суде и взаимодействия с ТЦК. Предоставление документов, подтверждающих ваше пребывание за рубежом, может быть весомым аргументом при обжаловании штрафа", - отметил специалист.

По его словам, неявка в ТЦК по повестке может привести не только к административному штрафу, но и уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Поэтому в случае получения повестки, находясь за границей, очень важно принять меры для разрешения ситуации.

Как обжаловать штраф, находясь за границей:

оформить доверенность: если вы не можете прийти в ТЦК лично, тогда необходимо оформить доверенность на представителя ваших интересов в Украине. Такой документ должен быть заверен нотариусом в консульском учреждении Украины в государстве, где вы находитесь или апостилирован, если эта страна присоединилась к Гаагской конвенции;

подать заявление об обжаловании: ваш представитель по доверенности может подать заявление об обжаловании штрафа в ТЦК, который его выписал. В заявлении нужно указать: персональные данные лица, на которое наложен штраф; реквизиты постановления о наложении штрафа (номер, дата); причины, по которым вы считаете штраф незаконным; доказательства, подтверждающие ваши аргументы (копии документов о пребывании за границей, доверенность);

обжаловать в суде: если решение ТЦК по вашему заявлению будет отрицательным, вы можете обжаловать его в суде. Иск в суд может также передать ваш представитель по доверенности. Срок для обжалования решения ТЦК в суде длится 10 дней с момента получения решения.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист объяснил, имеет ли право на отсрочку мужчина, который ухаживает за человеком с инвалидностью. По его словам, на такую отсрочку имеют право те, у кого есть жена с инвалидностью, родители с инвалидностью или ребенок с инвалидностью.

В свою очередь нардеп рассказала, сколько осужденных готовы присоединиться к ВСУ. Она отметила, что в Украине мобилизация осужденных происходит по добровольному согласию, а не как в РФ.

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