Сегодня Украина выходит из локдауна и возвращается к ограничениям и запретам "оранжевой" зоны.
Читайте такжеУкраина выходит из жесткого карантина: какие ограничения действуют с 25 января (инфографика)В частности, изменений для детсадов нет — они будут принимать детей. Школьники и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению, однако это зависит от эпидемиологической ситуации в регионе, определенном заведении, а также от решения администрации школы или вуза.
Много школ возвращают на стационарное обучение учеников младших классов. А для учеников старших классов, студентов вузов предусматривают как стационарное обучение, так и дистанционное, а также смешанное, передает ТСН.
Перечень запретов в образовательных учреждениях с 25 января
- Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.
- Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.
- Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.
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