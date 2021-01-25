Вместо локдауна в Украине начинают действовать карантинные ограничения и запреты "оранжевой" зоны.

Сегодня Украина выходит из локдауна и возвращается к ограничениям и запретам "оранжевой" зоны.

Читайте такжеУкраина выходит из жесткого карантина: какие ограничения действуют с 25 января (инфографика)В частности, изменений для детсадов нет — они будут принимать детей. Школьники и студенты вузов могут вернуться к стационарному обучению, однако это зависит от эпидемиологической ситуации в регионе, определенном заведении, а также от решения администрации школы или вуза.

Много школ возвращают на стационарное обучение учеников младших классов. А для учеников старших классов, студентов вузов предусматривают как стационарное обучение, так и дистанционное, а также смешанное, передает ТСН.

Перечень запретов в образовательных учреждениях с 25 января

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Перечень основных ограничений и запретов карантина с 25 января в Украине

Украина выходит из локдауна и возвращается в карантин: перечень официальных ограничений и запретов с 25 января.

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Автор: УНИАН