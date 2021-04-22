Возможно появление в Украине «индийского» штамма коронавирус может иметь для Украины негативные последствия.

В Украине к концу первого полугодия 2021 года от коронавирусной болезни COVID-19 могут умереть от 55 В Украине до конца первого полугодия 2021 года от коронавирусной болезни COVID-19 могут умереть от 55 тыс. до 75 тыс. человек.

Читайте такжеМинздрав разрешил коллективную выездную вакцинацию от коронавируса: как на нее записатьсяКак передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения COVID-19.

«Мы смотрим, как реализуются сценарии, разработанные Киевской школой экономики, по эпидемической модели, используемой также и правительством. Когда мы говорим о сценарии, то мы их рассматриваем до конца первого полугодия 2021 года. Это означает, что на конец первого полугодия текущего года с начала эпидемии в Украине от COVID-19 могут умереть от 55 тыс. до 75 тыс. человек», - заявил он.

«Распространение в мире «индийского» штамма вируса, его дальнейшее исследование и в случае, если он является более распространяемым, более смертоносным, более критическим в вопросе тяжелого течения болезни, его появление в Украине может иметь негативные последствия с точки зрения прогнозов», - добавил Ганиченко.

Однако, по его словам, сейчас ситуация стабильная, прогнозируемая и действует по «среднему» сценарию развития эпидемии COVID-19.

Как сообщал УНИАН, во всем мире третья волна пандемии была обусловлена циркуляцией новых штаммов коронавируса с определенным количеством дополнительных мутаций.

«Наиболее известные на сегодняшний день штаммы - «британский», «южноафриканский», «бразильский», «калифорнийский», «индийский», «французский». Учитывая такое большое количество, должны сказать, что часть из этих штаммов существенно за счет мутаций, особенно мутации D614G, увеличили заразительность и изменили его патогенез (развитие болезни - УНИАН)», - отметила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград.

Коронавирус в Украине: последние данные

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 16 тыс. 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 990 тыс. 353 человека, выздоровели 1 млн 533 тыс. 303, ПЦР-тестов проведено 9 млн 089 тыс. 301. Летальных случаев было зарегистрировано 41 тыс. 266.

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Автор: Константин Гончаров