Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха и лиц, с которыми он общался накануне нападения на него, которое было совершено сегодня ночью.
Читайте такжеИзбиение Балуха: в полиции рассказали первые подробностиОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.
"8 сентября 49-летнего пострадавшего госпитализировали в столичную больницу с тяжелыми травмами. В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего. Досудебное следствие продолжается. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны", - сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование проводит Днепровское управление полиции.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура № 4.
Нападение на Балуха: все подробности
- Владимира Балуха сегодня, 8 сентября, ночью избили в Киеве. Его нашли утром со сломанной рукой и ключицей.
- Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что у Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали, состояние стабильно тяжелое.
- По факту причинения телесных повреждений Балуху начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
- В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из опытных и высококвалифицированных работников.
- Балуха и Сенцова освободили год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.
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