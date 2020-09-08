Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего.

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха и лиц, с которыми он общался накануне нападения на него, которое было совершено сегодня ночью.

Читайте такжеИзбиение Балуха: в полиции рассказали первые подробностиОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.

"8 сентября 49-летнего пострадавшего госпитализировали в столичную больницу с тяжелыми травмами. В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего. Досудебное следствие продолжается. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны", - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводит Днепровское управление полиции.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура № 4.

Нападение на Балуха: все подробности

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Автор: Юлия Петриченко