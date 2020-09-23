Борислав Береза назвал суррогатом коммунальные услуги, которые получают киевляне. По словам политика, за воду жителям столицы приходится платить дважды.
Об этом лидер «Эко партии Березы» написал на странице в Facebook.
«Ежемесячно киевляне тратят огромные суммы семейного бюджета, чтобы оплатить коммунальные услуги. В том числе – за воду. Но вместо этого получают суррогат, ведь постоянно пить воду из-под крана в столице – рискованно для здоровья. Это признают эксперты и даже представители местной власти. И хотя проблема со старыми трубами и очистными сооружениями в столице существует давно, власть не занимается ее решением системно. Базовые потребности киевлян проигнорированы годами», – заявил политик.
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По словам Березы, вода из бюветов в Киеве также не всегда соответствует нормам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ГУ «Госпродпотребслужбы», которое проводилось летом 2020 года.
«В половине случаев качество воды в бюветах не соответствует нормам. Напомню, что следить за ее качеством обязано коммунальное предприятие «Киевводфонд». Именно поэтому в программе «Эко партии Березы» пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов – один из ключевых. Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме, не волнуясь за здоровье семьи и не выходя из дома», – подчеркнул он.
Напомним, что в минувшую пятницу, 18 сентября, в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии «Эко партия Березы», во время которой Борислав Береза презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от «Эко партии Березы» в состав Киевсовета.
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