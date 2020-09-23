Борислав Береза ​​назвал суррогатом коммунальные услуги, которые получают киевляне. По словам политика, за воду жителям столицы приходится платить дважды.

Об этом лидер «Эко партии Березы» написал на странице в Facebook.

«Ежемесячно киевляне тратят огромные суммы семейного бюджета, чтобы оплатить коммунальные услуги. В том числе – за воду. Но вместо этого получают суррогат, ведь постоянно пить воду из-под крана в столице – рискованно для здоровья. Это признают эксперты и даже представители местной власти. И хотя проблема со старыми трубами и очистными сооружениями в столице существует давно, власть не занимается ее решением системно. Базовые потребности киевлян проигнорированы годами», – заявил политик.

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По словам Березы, вода из бюветов в Киеве также не всегда соответствует нормам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ГУ «Госпродпотребслужбы», которое проводилось летом 2020 года.

«В половине случаев качество воды в бюветах не соответствует нормам. Напомню, что следить за ее качеством обязано коммунальное предприятие «Киевводфонд». Именно поэтому в программе «Эко партии Березы» пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов – один из ключевых. Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме, не волнуясь за здоровье семьи и не выходя из дома», – подчеркнул он.

Напомним, что в минувшую пятницу, 18 сентября, в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии «Эко партия Березы», во время которой Борислав Береза ​​презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от «Эко партии Березы» в состав Киевсовета.

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Автор: УНИАН