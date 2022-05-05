В Минкульте надеются, что изъятие русских книг положительно повлияет на развитие украинского книгоиздательства.

В Украине из библиотечных фондов изымут пропагандистскую литературу РФ.

Как сообщается на странице Министерства культуры и информационной политики в социальной сети Facebook, изъятие произойдет на основе соответствующих методических рекомендаций.

Их наработал и одобрил Совет по вопросам развития библиотечного дела при МКИП. В состав Совета входят ведущие специалисты библиотечного дела со всех уголков Украины. Русскую литературу заместят качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств.

"Сейчас министерство определило четкие критерии, по которым русская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов. Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся, что все это положительно повлияет на развитие украинского книгоиздательства", - отметила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Лариса Петасюк.

Библиотекам рекомендуется создать совещательные органы, которые в частности, будут давать рекомендации по актуализации библиотечных фондов в условиях вооруженной агрессии РФ.

Ранее украинская писательница Виктория Амелина рассказала, как польское культурное сообщество помогает украинцам во время войны с Россией.

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