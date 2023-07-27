Председатель фракции "Батькивщина" в Ирпенском городском совете - Александр Пикулик, благодаря связям и поддельным документам, присвоил строительное предприятие своего экспартнера. Об этом говорится в сюжете "Апостроф-ТВ".

Александр Пикулик - один из основателей ООО "Промоальт", которое владеет земельным участком - нарушил правила соглашения и силой захватил предприятие.

"Сотрудничество началось в 2018 году между ООО "Промоальт" и ООО "Ирпень Центр Парк", учредителем и 100% владельцем которого является мой клиент Макаренко Максим Владимирович. ООО "Промоальт" предоставило земельный участок, который находился в аренде. А мой клиент от ООО "Ирпень Центр Парк" делает застройку многоэтажки. В январе 2023-го года стало известно, что ООО "Ирпень Центр Парк" было незаконно переоформлено. На основании поддельного поручения, которое было выдано в Польше", – объясняет адвокат потерпевшего, Максим Калиниченко.

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Однако польский нотариус, указанный в так называемом "документе" о передаче прав ООО "Ирпень-Центр-Парк" - никаких подобных поручений никогда не делал.

По словам юриста, на обществе Ирпень Центр Парк был официально трудоустроен директор этого предприятия, который без его присутствия незаконно был уволен

"У нашего законного директора начали истребовать оригиналы документов, касающихся общества и печати. То есть у них на момент переоформления не было ни одного оригинального документа и печати".

Однако это не помешало Пикулику перерегистрировать компанию на трех своих прихвостней с долями в 60 и по 20 процентов.

"На основании поддельного поручения, которое было выдано по фамилии Скоропад, доли продали трем лицам: Жолуденко - в настоящее время принадлежит 60% общества, затем Красникову - 20% общества и Батрудиновой - также 20% этого общества", – объясняет Калиниченко.

О махинациях уже знают правоохранители. Однако из собственных источников телеканала "Апостроф ТВ" известно, что Александр Пикулик, влияет на досудебное следствие, пользуясь связями и своим служебным положением, чтобы закрыть дело. Чтобы сдвинуть следствие с мертвой точки, законный владелец ООО "Ирпень-Центр-Парк" - Максим Макаренко - обратился в Генпрокуратуру и Администрацию Президента Украины с просьбой взять дело под контроль.

Сейчас Пикулик, несмотря на арест корпоративных прав, требует от Госинспекции архитектуры и градостроительства лицензию на ввод в эксплуатацию недавно возведенного дома.

В то же время депутат продолжает незаконно продавать квартиры от имени Общества Ирпень Центр Парк.

"Квартиры, которые остались и не были проданы, были Пикуликом перерегистрированы на его мать - Пикулик Станиславу Владимировну. Эти переоформления делает тот самый регистратор, который принимал участие в рейдерском восторге общества Ирпень Центр Парк".

Убытки, которые Александр Пикулик нанес своему бывшему бизнес-партнеру достигают почти двух миллиардов гривен. Однако Максим Макаренко - не единственный, кто уже был или еще может стать жертвой чиновника из Ирпеня.

"Это не первый рейдерский захват Пикулика. Ранее он организовал и захватил здание военкомата в городе Ирпень по улице Демьяна Попова, после чего снес ее. Земельные участки передали на подконтрольных ему лиц, а в дальнейшем переоформили на него", – рассказывает Максим Калиниченко.

В поле зрения правоохранительных органов Александр Пикулик попадает далеко не впервые. Например, осенью 2020-го полиция поймала его пьяным за рулем Range Rover. А в конце зимы депутат устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ирпенских ресторанов. Впрочем, в обоих случаях, несмотря на доказательства - следы от пуль и показания очевидцев, Пикулик остался ненаказанным.

Удастся ли скандальному чиновнику снова убежать от ответственности - обещают следить журналисты "Апострофа".