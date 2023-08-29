Во время побега от правоохранителей женщина на авто проехалась по ограничителю с шипами и снесла шлагбаум на КПП.

В пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией гражданка Чехии в тайнике автомобиля пыталась вывезти за границу своего гражданского мужа – украинца. Когда пограничники обнаружили его, она устроила истерику, после чего скрылась на автомобиле, снеся шлагбаум.

Согласно сообщению Государственной пограничной службы Украины, во время углубленного осмотра автомобиля пограничники совместно с таможенниками обнаружили в нише для запасного колеса, в специально оборудованном тайнике, обнаженного мужчину. Им оказался 28-летний украинец.

Мужчину везла за границу беременная 29-летняя гражданка Чехии. Отмечается, что пара состоит в гражданском браке.

По информации пограничников, после обнаружения "пассажира", парочка устроила конфликтную ситуацию. Чтобы унять горе-переправщицу, которой теперь грозит уголовная ответственность, и ее сожителя пограничникам пришлось вызвать полицейских.

Впоследствии правоохранители решили эвакуировать "БМВ" из пункта пропуска.

"Женщина, автомобиль которой пытались транспортировать из пункта пропуска сотрудники Нацполиции, ложилась под колеса автомобиля, после чего попыталась убежать от правоохранителей", - говорится в сообщении.

Мужчина, который пытался незаконно пересечь границу, помещен в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

По данным Закарпатского журналиста Виталия Глаголы, автомобилем "БМВ" с чешскими номерами управляла Алена Яценко. Первоначально во время осмотра ее автомобиля в салоне была обнаружена картина, датированная 1906 годом без каких-либо документов.

Пограничники решили тщательнее осмотреть машину и обнаружили в багажнике на месте запаски специально изготовленный тайник, где находился гражданин Украины.

"На мужчину надели наручники, а транспортное средство заблокировали. В течение 4 часов женщина устраивала истерики на пункте пропуска: сначала притворялась беременной, потом билась головой о стенку, нападала на таможенников с пограничниками", - рассказал журналист.

Он добавил, что во время изъятия автомобиля полицейскими женщина заскочила в автомобиль и начала убегать из пункта пропуска в сторону Украины. Пограничники на выезде с КПП пытались остановить ее, подняв ограничитель с шипами, но женщина просто снесла его и шлагбаум на авто и исчезла на бешеной скорости.

По словам Глаголы, женщину так и не удалось поймать.

Случаи заработка на уклонистах в Украине

Недавно в Виннице ликвидировали масштабную схему нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Задержан организатор схемы - чиновник местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек, прежде всего, чиновников областной военно-врачебной комиссии.

Организатор схемы предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и бежать за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость таких "услуг" он оценивал от 3 до 10 тыс. долларов.

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