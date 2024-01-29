Особенно неуместно запуск очередной "черной" кампании против группы BROCARD выглядит на фоне недавнего заявления Зеленского.

В течение почти двух лет, прошедших с момента приобретения группы компаний BROCARD французским холдингом Philippe Benacin, лидер отечественного парфюмерно-косметологического рынка периодически подвергается агрессивным информационным атакам. По этому, как утверждается в заявлении компании, стоящие за этим люди, заинтересованы в разрушении ее бизнеса в пользу своего.

Так, 26 января 2024 года на сайте Fakty.ua вышла статья со ссылкой на малоизвестного "эксперта", который уже не впервые выражает сомнения относительно легитимности сделки по приобретению компании гражданином Франции Филиппом Бенасеном.

Особенно неуместно запуск очередной "черной" кампании против группы BROCARD выглядит на фоне недавнего заявления Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивающего необходимость всесторонней поддержки прозрачного отечественного бизнеса.

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"Главное для государства и всего нашего общества – чтобы у каждого из украинских предпринимателей были возможности для более активной экономической работы. А значит, и для того, чтобы украинские бюджеты могли больше ориентироваться на силу своей экономики. Государство, государственные институты, каждый из должностных лиц обязаны делать все возможное, чтобы способствовать легальному, "белому" бизнесу, – сказал Президент Украины. – Достойные рабочие места в Украине, работа каждого предприятия, которые остаются в легальном поле, – это одна из ключевых основ украинской силы".

Эти слова Президента едва ли не лучше всего характеризуют деятельность BROCARD. Даже при условии закрытия ряда магазинов и временного блокирования его деятельности, группе компаний удалось сохранить почти 70% сотрудников, которые все время продолжали официально получать заработную плату. Фонд оплаты труда совокупно за 2022 и 2023 годы составляет 872 млн грн, говорится в заявлении BROCARD.

Также группа компаний BROCARD продолжала платить налоги в государственный бюджет. Сумма налогов за 2023 год составила 590 млн грн. За два последних военных года поступления в бюджет составили 1 миллиард 263 млн. грн.

Кроме этого с начала полномасштабного вторжения группа компаний осуществляет постоянную адресную помощь ВСУ, которая на конец января 2024 года достигла около 190 млн гривен.

"Развивать бизнес, дарящий людям красоту и положительные эмоции, находясь под постоянными обстрелами, – это, на мой взгляд, настоящий героизм, –говорит Филип Бенасен, владелец BROCARD. – Я ни минуты не жалею о своем решении приобрести компанию и не прекращаю гордиться достижениями руководства и коллектива BROCARD. Для меня все они – настоящие патриоты, заботящиеся о сотрудниках и их семьях, которые пытаются воплотить в жизнь мечты клиентов, платят налоги государству и помогают Вооруженным силам бороться с захватчиками. Я счастлив, что могу внести свой вклад в это общее благородное дело".

Владелец холдинга Филипп Бенасен, топ-менеджмент и все сотрудники BROCARD искренне рассчитывают на конкретную поддержку со стороны государства, которая позволит и в дальнейшем беспрепятственно развивать бизнес компании на украинском рынке и будет способствовать прекращению необоснованных информационных атак на BROCARD.

Филип Бенасен - один из самых влиятельных игроков мирового парфюмерно-косметического рынка, гражданин Франции, председатель Philippe Benacin Holding и директор компании Interparfums SA. До приобретения BROCARD Group в мае 2022 года г-н Бенасен был ее партнером и поставщиком более 20 лет.

Группа Benacin разрабатывает, производит и распространяет парфюмерию и косметику как эксклюзивный во всем мире лицензиат известных модных брендов (таких как Abercrombie & Fitch, Anna Sui, Boucheron, Coach, DKNY, Donna Karan, Dunhill, Ferragamo, Graff, GUESS, Hollister, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, MCM, Moncler, Montblanc, Oscar de la Renta, Repetto, S.T. Дюпон, Унгаро и Ван Клиф и Арпели). Группа Benacin также является владельцем ароматов Lanvin и бренда Rochas.