Из-за хакерских атак заблокирован сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Читайте такжеСеть ресторанов Mister Cat прокомментировала рассылку обидных сообщений клиентамОб этом говорится в сообщении Офиса омбудсмена в Telegram-канале.
"Очередные посторонние атаки на сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека! Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак. Работниками Отдела информационных систем и защиты информации Секретариата уполномоченного проводятся соответствующие технические работы», - говорится в сообщении.
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