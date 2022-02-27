Оккупанты прикрываются женщинами и детьми.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявляет, что оккупанты захватили родильное отделение в Ворзеле.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Нелюди-оккупанты захватили родильное отделение в Ворзеле и прикрываются женщинами и детьми. Пусть только волос упадет с их голов!" - написал Гончаренко.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.