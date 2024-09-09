Сырский рассказал, как планируют боевые действия на фронте.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский отметил, что руководство и граждане настроены на победу в войне против РФ. В этом бы очень помогла поддержка союзников, в частности, снятие ограничений на применение оружия по военным объектам противника.

В интервью CNN он отметил, что запланированные поставки вооружения и техники позволили бы как можно быстрее поставить на вооружение наши новые бригады, которые уже сформированы и формируются. Это повлияло бы на общий уровень украинских возможностей. У него также спросили, как будет развиваться война в следующие шесть месяцев.

"Трудно прогнозировать на такой большой срок, но, конечно, мы планируем боевые действия, мы планируем кампании, мы делаем соответствующие расчеты наших возможностей, возможностей Вооруженных Сил, наших потребностей.... Вот как я это вижу. То есть только в борьбе мы можем победить. И мы все настроены на победу. И снова Курская операция показала, что победа является тем стимулом, который поднимает моральный дух наших военных и всего нашего населения. Это единственный способ сделать это и никак иначе", - пояснил генерал.

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Головком поблагодарил партнеров за помощь, а также политическую, материально-техническую, и материальную поддержку, которую Украина получает ежедневно. Благодаря этому украинцы четко понимают, что не остались одни.

"Только вместе мы можем победить, и я благодарен каждому, потому что вместе мы сильнее. Вместе мы можем победить. Мы должны победить", - подытожил Сырский.

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Несколько ранее Сырский рассказал, что сейчас разрыв в применении боеприпасов на фронте между ВСУ и оккупантами значительно сократился.

В то же время он признал, что у врага действительно есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве используемых боеприпасов, а также в личном составе, танках и боевых машинах пехоты.

При этом Курская операция помогла в защите Покровска. В частности, она лишила оккупантов возможности маневрировать своими частями.

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