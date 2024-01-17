По данным Тараса Загороднего, речь идет о задолженности общей суммой более 32 млрд грн.

Уголовное производство по факту невозврата компаниями братьев Андрея и Сергея Клюевых кредитных средств украинским государственным банкам, вероятно, закрыто. Об этом в Facebook написал Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, политический эксперт.

По его данным, речь идет о задолженности общей суммой более 32 млрд грн. Из них "Укрэксимбанку" компании Клюевых задолжали более 12 млрд грн, Ощадбанку - 20 млрд грн. Дебиторская задолженность покрыта за счет докапитализации бюджетными средствами. Зато залоговое имущество в связи с угрозой применения к Клюевым санкций продано.

"Надеюсь, что генеральный прокурор Андрей Костин опровергнет или подтвердит эту информацию для СМИ, поскольку дело закрывали именно в прокуратуре" - написал Загородний.

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Он напомнил, что за счет этих кредитов Клюевы, в частности, строили солнечные станции в Крыму, которые теперь производят электроэнергию оккупантам. Кроме их группы "Солар", кредиты получали ЧАО "Завод Полупроводников" (поручителем является подконтрольная братьям ПАО "Актив-страхование") и ПАО "Укрподшипник". Оба завода сейчас банкроты.

В 2023 году имущество "Укрподшипника" продали на аукционе. Ценную недвижимость в Киеве за копейки приобрело ООО "ФК" Монблан Финанс", которую аффилируют с еще одним деятелем времен Януковича - Николаем Злочевским. Более 3 тысяч квадратных метров в исторической части Киева достались ему за 200 млн и одну копейку.

"Клюевы - одни из столпов режима Януковича. Андрей Клюев был вице-премьером и секретарем СНБО, Сергей - народным депутатом и формальным владельцем резиденции "Межигорье". Сейчас, по разным данным, активно способствует агрессии России против Украины" - добавил эксперт.