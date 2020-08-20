В СБУ отмежевались от заявления ФСБ о попытке схватить главаря боевиков в России

В СБУ отмечают, что внешние операции - это не их компетенция.

В СБУ отмежевались от заявления ФСБ РФ, сообщила о том, что предотвратила попытку украинских спецслужб схватить главаря боевиков на территории России.

По просьбе УНИАН прокомментировать соответствующее заявление ФСБ, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская ответила: «Я думаю, что лучше звонить в ГУР по этому поводу, а не к нам».

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На уточнение, что в заявлении ФСБ говорится о сотруднике СБУ, она отметила: «Из тех, которые называются, нет сотрудников СБУ. И вообще, если читать закон о Службе безопасности, мы занимаемся защитой внутренней безопасности. А внешние операции - это не наша компетенция».

На вопрос, будет ли вообще СБУ комментировать это заявление, Гитлянская ответила: «Это - не наша компетенция, не наши полномочия. Какие комментарии от нас? Тем более, в официальном сообщении не было, что это СБУ... В самом сообщении ФСБ - правоохранительные органы. Это уже интерпретация наших».

Что случилось

ФСБ РФ сообщила, что Украина якобы пыталась похитить боевика с территории России / REUTERS

Федеральная служба безопасности РФ заявила о предотвращении хищения на территории России Службой безопасности Украины российского боевика, воевавшего на Донбассе.

«ФСБ РФ в результате проведения спецоперации раскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению в Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, который принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ», - говорится в сообщении пресс-центра ФСБ России.

Сообщается, что непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России - Макаров, Мищенко, Капкаева, Кормич, Пызин, Мороз, Долгов.

Заявляется, что организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

«Байдала известен органам безопасности и компетентным органам «ДНР» как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом «Швед». В «ДНР» Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в т.ч. убийства А.Захарченко», - заявили в ФСБ.

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Как утверждают в российской спецслужбе, Байдала и Мищенко «действовали по заданию и под общим руководством главы ДКР СБУ А.Руснака и руководителя 5-го Управления ДКР СБУ - А.Поклада». «Так, в составе указанного Управления функционирует 4-й отдел, который непосредственно проводит работу с ОПГ на территории России. Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что, в свою очередь, Байдалой и Мищенко были сформированы две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищение российского гражданина. Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и выплатили аванс - 50 тысяч долларов.

При этом якобы "задержанный" в Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала нелегального насильственного перемещения был гражданин России Мороз.

"Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России. По указанию украинской спецслужбы члены ОПГ вели наблюдение по конкретным адресам в регионах России, для выполнения ряда задач выезжали на территорию ДНР", - утверждают в ФСБ.

Гласным следственным управлением Следственного комитета России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 126 Уголовного кодекса России (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).

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Автор: Таня Поляковская