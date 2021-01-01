В Киеве состоялось факельное шествие / фото Денис Прядко, УНИАН

В центре Киева 1 января состоялось факельное шествие в честь 112 годовщины ко дню рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

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Шествие является традиционным мероприятием и ежегодно проходит 1 января. По данным полиции, мероприятие прошло спокойно, без инцидентов.

Корреспондент УНИАН посетил шествие. Предлагаем вашему вниманию яркие кадры из шествия.

Факельное шествие в центре Киева

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Автор: Андрей Василюк