В Киеве состоялось факельное шествие / фото Денис Прядко, УНИАН
В центре Киева 1 января состоялось факельное шествие в честь 112 годовщины ко дню рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
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Шествие является традиционным мероприятием и ежегодно проходит 1 января. По данным полиции, мероприятие прошло спокойно, без инцидентов.
Корреспондент УНИАН посетил шествие. Предлагаем вашему вниманию яркие кадры из шествия.
Факельное шествие в центре Киева
- Сегодня в центре Киева состоялось традиционное факельное шествие националистических организаций по случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
- Участники акции прошлись от парка имени Тараса Шевченко до Площади Независимости.
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