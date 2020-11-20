В Госбюро расследований, которое с 2020 года расследует преступления, связанные с Революцией Достоинства, рассказали, скольких людей уже привлекли к ответственности.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Согласно информации ведомства, речь идет о 34 людях. Еще 82 подозреваемых находятся в розыске. Всего ГБР расследует 80 дел, которые связаны с событиями на Майдане. Еще три производства касаются убийства силовиков.
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В Бюро сообщили, что в основном "новыми" подозреваемыми в делах Майдана становятся бывшие прокуроры и следователи, которые инициировали аресты "майдановцев".
Обыски в Музее Революции Достоинства: что произошло
- 19 ноября в Национальном музее Революции Достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил директор музея Игорь Пошивайло.
- В полиции сообщили, что обыски в Музее Революции Достоинства проводились в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем на счет генподрядчика был перечислен авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются.
- Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения в Музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.
- В то же время в музее Майдана заявляют, что ни копейки из средств, выделенных на строительство мемориального комплекса Героев Небесной Сотни, не украдено, закуплены некоторые материалы, но подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка.
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