Три уголовных дела, которые расследует Бюро, касаются убийства силовиков во время Евромайдана.

В Госбюро расследований, которое с 2020 года расследует преступления, связанные с Революцией Достоинства, рассказали, скольких людей уже привлекли к ответственности.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно информации ведомства, речь идет о 34 людях. Еще 82 подозреваемых находятся в розыске. Всего ГБР расследует 80 дел, которые связаны с событиями на Майдане. Еще три производства касаются убийства силовиков.

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В Бюро сообщили, что в основном "новыми" подозреваемыми в делах Майдана становятся бывшие прокуроры и следователи, которые инициировали аресты "майдановцев".

Обыски в Музее Революции Достоинства: что произошло

19 ноября в Национальном музее Революции Достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил директор музея Игорь Пошивайло.

В полиции сообщили, что обыски в Музее Революции Достоинства проводились в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем на счет генподрядчика был перечислен авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются.

Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения в Музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

В то же время в музее Майдана заявляют, что ни копейки из средств, выделенных на строительство мемориального комплекса Героев Небесной Сотни, не украдено, закуплены некоторые материалы, но подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка.

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Автор: Юрий Годован