Илья Евлаш свел с ума женщин привлекательным внешним видом.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил нового спикера Воздушных сил Украины. Им стал майор Илья Евлаш.

Известно, что мужчина родился в Черниговской области, учился на специальности "Политология" и "Журналистика".

После учебы он пошел работать на один из телеканалов, однако ему пришла повестка. Тогда Евлаш решил уйти в армию. Он проходил службу в командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера по связям с общественностью.

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Интересно, что Евлаш встречался с голливудским актером Шоном Пенном в то время, когда тот приезжал в Украину с целью поддержки нашей страны в развязанной Россией войне.

К слову, как только стало известно о назначение Евлаша, сеть всколыхнулась. Украинки засыпали его комплиментами и прозвали "крашем".

Однако спешим огорчить поклонниц Евлаша, ведь у него есть жена. В декабре 2023 года он женился на Яне Шкваровской. Пара вместе уже длительное время.

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