От имени Виталия Кличко отличие получил его брат – Владимир Кличко.

Виталий Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы.

Он заявил, что считает это признанием героизма всех киевлян и отваги украинского народа, сообщает сайт КГГА.

"Искренне благодарен власти и жителям Варшавы за звание почетного гражданина польской столицы. Города, с которыми Киев объединяет многолетняя дружба и сотрудничество. Это большая честь для меня и признание героизма всех киевлян, отваги украинского народа, который противостоит нашествию российских варваров", - заявил Виталий Кличко в видеообращении к польским коллегам и друзьям.

Он отметил, что украинцы сегодня защищают не только свою независимость и европейский выбор, но и демократию, стабильность и безопасность всей Европы.

"Мы должны победить путинских варваров, которые пытаются уничтожить Украинское государство и совершают геноцид украинского народа. Любое "замораживание" конфликта, любая передышка для армии убийц будет означать, что они придут снова! И аппетиты империи зла не ограничатся только Украиной. В мире, к сожалению, не все это понимают. Но поляки понимают очень хорошо. Сегодня Польша играет ведущую роль в усилиях демократического мира в поддержку Украины. Мы вам очень благодарны за ваши заботу и отзывчивость! Мы это ценим и не забудем!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Церемония состоялась на торжественном заседании городского совета Варшавы, которое проходит ежегодно 31 июля, в день Варшавского восстания. От имени Виталия Кличко отличие получил его брат – Владимир Кличко.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подчеркнул, что Польша и дальше будет помогать Украине. И обе страны останутся свободными и независимыми государствами.