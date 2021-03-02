Свой поступок женщина объяснила тем, что не хотела выходить за продуктами, потому что боялась, что у нее могут отобрать ребенка.

В Одесской области объявлено подозрение женщине, морившей голодом свою малолетнюю дочь.

Как проинформировали в Белгород-Днестровском отделе полиции, подозрение сообщено на прошлой неделе.

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По информации полиции, инцидент имел место полтора года назад. Тогда в правоохранительные органы Белгород-Днестровского поступила информация от соседей 36-летней женщины, которая, со слов заявителей, давно перестала появляться на улице. Опасения соседей были связаны с тем, что у этой гражданки имеется малолетняя дочь, которая также «исчезла».

На место прибыли сотрудники полиции и социальной службы.

«Попав в квартиру этой матери-одиночки, они были ошеломлены. Женщина, которая проживала с ребенком одна и получала от государства помощь на его содержание, довела до истощенного состояния и себя, и его… От голода девочка уже начала есть побелку со стен», - рассказали в полиции.

Как выяснилось, эта жительница Белгород-Днестровского в течение полутора месяцев морила голодом дочь, которой было три с половиной года, удерживая ее под замком, чтобы изможденную девочку никто не увидел.

Свой поступок женщина объяснила тем, что, когда дома закончились запасы продуктов, на улицу выходить она боялась якобы потому, что у нее могут отобрать ребенка.

Истощенных женщину и девочку тогда сразу госпитализировали, в дальнейшем ребенка у матери изъяли.

«На прошлой неделе 36-летней женщине объявлено подозрение», - сообщили в полиции, уточнив, что в течение полутора лет проводились различные экспертизы.

По информации правоохранителей, изначально расследование было начато по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

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В дальнейшем расследование показало, что мать не заботилась о ребенке без уважительных причин. Это привело к тому, что у девочки – значительный дефицит массы тела, и она начала отставать в развитии. Выявлен еще ряд нарушений закона.

В связи с этим производство открыто еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2. ст. 136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) и ст. 126-1 (домашнее насилие).

Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

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Автор: Лариса Козовая