Дроны, РЭБы, генераторы: 'Батьківщина' в свое 25-летие отправила на фронт 25 грузов помощи

День рождения партии "Батьківщина" отметили волонтерской работой, а не громкими празднованиями. Грузы с дронами, РЭБами, генераторами, старлинками и медоборудованием были направлены от каждого из 25 регионов Украины, включая Крым, Донецкую и Луганскую области.

Об этом написала на своей странице в Фейсбук лидер партии Юлия Тимошенко.

Другой формат празднования дня рождения партии сегодня лидер "Батьківщини" и ее однопартийцы считают неуместным.

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"Торжества по этому поводу непременно будут. Уже после победы над врагом", - пообещала Тимошенко.

В то же время экс-премьер отметила, что гордится своей командой, которая умеет работать, и заверила, что после победы "Батьківщина" вернет к управлению страной профессионализм, ответственность, эффективность.

"Нет никакого сомнения, что мы, украинцы, победим врага в войне, и после этого преодолеем все проблемы и успешно пройдем путь возрождения своей красивой, европейской Украины", - написала Юлия Тимошенко.

Напомним, "Батьківщина" была основана 9 июля 1999 года. Ее бессменный лидер Юлия Тимошенко дважды возглавляла правительство. В действующем созыве парламента "Батьківщину" помнят за громкие выступления против продажи сельскохозяйственной земли, приватизации стратегических объектов, повышения налогов для бизнеса, против легализации игорного бизнеса и марихуаны, увеличения тарифов на газ и электроэнергию.