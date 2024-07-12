Дроны, РЭБы, генераторы: 'Батьківщина' в свое 25-летие отправила на фронт 25 грузов помощи

День рождения партии "Батьківщина" отметили волонтерской работой, а не громкими празднованиями. Грузы с дронами, РЭБами, генераторами, старлинками и медоборудованием были направлены от каждого из 25 регионов Украины, включая Крым, Донецкую и Луганскую области.

Об этом написала на своей странице в Фейсбук лидер партии Юлия Тимошенко.

Другой формат празднования дня рождения партии сегодня лидер "Батьківщини" и ее однопартийцы считают неуместным.

Видео дня

"Торжества по этому поводу непременно будут. Уже после победы над врагом", - пообещала Тимошенко.

Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024
Фото ''Батьківщина'' отправила на фронт 25 грузов помощи 12 июля 2024

В то же время экс-премьер отметила, что гордится своей командой, которая умеет работать, и заверила, что после победы "Батьківщина" вернет к управлению страной профессионализм, ответственность, эффективность.

Дроны, РЭБы, генераторы: 'Батьківщина' в свое 25-летие отправила на фронт 25 грузов помощи

"Нет никакого сомнения, что мы, украинцы, победим врага в войне, и после этого преодолеем все проблемы и успешно пройдем путь возрождения своей красивой, европейской Украины", - написала Юлия Тимошенко.

Дроны, РЭБы, генераторы: 'Батьківщина' в свое 25-летие отправила на фронт 25 грузов помощи

Напомним, "Батьківщина" была основана 9 июля 1999 года. Ее бессменный лидер Юлия Тимошенко дважды возглавляла правительство. В действующем созыве парламента "Батьківщину" помнят за громкие выступления против продажи сельскохозяйственной земли, приватизации стратегических объектов, повышения налогов для бизнеса, против легализации игорного бизнеса и марихуаны, увеличения тарифов на газ и электроэнергию.