ДОТ vs. ГАСУ: кто и зачем проталкивает 'Миликон' через скандал? - СМИ

Госоператор тыла подал иск в суд на ГАСУ, потому что она выдвинула требование - расторгнуть договор с одной из компаний. Об этом передают "Украинские новости".

"Профильный журналист и эксперт информационного агентства "Стоп Коррупции" Игорь Хмурый продолжает пристально наблюдать за ходом событий, связанных с ДОТом. На этот раз Госоператор тыла подал иск в суд на ГАСУ, потому что он потребовал расторгнуть договор с компанией-прокладкой. Что этому предшествовало и что может быть в заключении - Хмурый рассказал на личной странице в соцсети", - пишет издание Стопкор.

"То, как ДОТ за уши тянет импорт бронежилетов стоит сериала от Нетфликс. Слоганом будет что-то типа "семья - это главное", а директора должен сыграть Вин Дизель в амплуа Доминика Торетто. Потому что этот уже просто гиперболизированно гротескный сюр", - пишет журналист-расследователь.

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По словам журналиста, ДОТ мечтает утвердить за собой схему "купи-продай" под видом импорта вместо развития внутреннего рынка. Было много попыток дойти до желанного алгоритма действий. Появилась израильская компания "MASADA ARMOUR SOY", затем в 2024 году - срыв половины запланированного объема закупок (+- 100 000 шт). Это стало стало стало удобным поводом отдать в декабре победу стоимостью 1,6 млрд (75 000 комплектов) компании "Фортеця защиты" с уставным капиталом 500 грн и свеже измененными КВЭДами. По легенде - она была дистрибьютором "MASADA ARMOUR SOY". Но СМИ подняли скандал и торги пришлось отменить.

Тогда в конце февраля этого года "Фортеця Захисту" прямо под тендер покупает другую - "Миликон Юа". Однако проблемы с документами никуда не делись и даже умножились. Из-за пестрых попыток слепить вместе все предыдущие документы ("израильтян и первой прокладки) в новый кейс и сжатые сроки - очередной скандал, жалобы и даже иски отечественных производителей...

"ДОТ где мог послал, где не смог - что-то изменил, но тендер не отменил, контракт заключил".

В дело вмешалась Госаудитслужба. Она поддержала большинство жалоб участников закупки и начала проверку. 24 марта ГАСУ опубликовала заключение мониторинга и выдвинула однозначное требование - расторгнуть договор. Но вместо этого ДОТ решает биться за сомнительный контракт до конца и подает на это решение ГАСУ иск в суд.

"То есть, заказчик не просто клал на скандалы, СМИ и производителей. Задумайтесь - госпредприятие МОУ готово судиться с аудиторским госорганом фактически в интересах частной компании. Поэтому и приходит в голову, что дело не в "Миликоне", не в "Фортеце" и даже не в "израильтянах". Дело в прецеденте и моменте", - отмечает Игорь Хмурый.

По данным источников Хмурого, параллельно зашла речь о введении новой схемы бесконкурентных прямых сделок в случаях срывов поставок. Если кто-то что-то не успевает выполнить заказ (или его товар не принял заказчик) - закупку передают другому желающему. Но в такие сроки, что изготовить партию с нуля практически невозможно. Конечно, если ты не "импортер", потому что все остальные работают под заказ, а не на склад.

По словам журналиста, ДОТ бьется не за 200 млн или даже 1.5 млрд. ДОТ бьется за прецедент, который станет фундаментом революции и поглощения многомиллиардного рынка.

"Потому что вот эти 7 млрд грн в год - это только бронежилеты. А сколько еще есть рынков, где отечественные производители никак не хотят сдаваться? Ну и есть мнение, что вскоре ДОТ объединят с АОЗ под руку Жумадилова, которая соберет в кулак и закупку оружия, и закупку тылового обеспечения. Поэтому этот кулак должен показать всем умение стучать по столу. Потому что "пацаны не извиняются", а на кону бюджет небольшой страны", - утверждает журналист.