Всех противников вакцинации зовут под Галицкий райсуд Львова.

Противники вакцинации собрали 998 тысяч гривень залога, благодаря которому могут выпустить из СИЗО лидера движения антивакцинаторов "Права человека" Остапа Стахива. Его сторонники активно собирали эти средства на банковские карты.

Об этом сообщается на странице движения в Facebook. Так, в группе созывают единомышленников Стахива под Галицкий райсуд Львова.

"Всем, всем, всем! Сбор в городе Львов, ул. Чоловского, 2. Остапа сейчас везут в Галицкий суд. Приезжайте! Срочно! Имеем всю сумму для залога", - говорится в сообщении.

Также сторонники Стахива заявляют, что в суде их лидера хотят принудительно направить на психиатрическую экспертизу.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что лидеру так называемых антивакцинаторов Остапу Стахиву сообщено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также"Смотрите, самолетики летают": украинские антивакцинаторы рассказали, почему не верят в COVID (видео)В СБУ заявили, что в их распоряжении имеются неопровержимые доказательства причастности Стахива к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в отдельных регионах.

Во время обысков у Стахива спецслужба изъяла доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

После ареста своего лидера, сторонники Стахива вышли в Киеве на акцию протеста. Его участники держали плакаты с QR-кодом правящей партии страны-агрессора "Единая Россия".

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Автор: Екатерина Малюга