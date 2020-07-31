Почти половина украинцев не поддерживает переход на дистанционное обучение – опрос

Категорически негативных оценок больше в южном и восточном регионах.

Около половины украинцев негативно относятся к внедрению дистанционного образования в связи с пандемией. Поддерживают же этот шаг 32% граждан.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Категорически негативных оценок больше в южном (29%) и восточном (28%) регионах.

Наиболее существенными проблемами, с которыми столкнулись люди в Украине в связи с переходом на дистанционное обучение, является снижение уровня успеваемости детей (26%), недостаток внимания учителей к потребностям детей во время учебы (22%), а также технические проблемы: плохое качество Интернета (21%) или отсутствие устройств для онлайн-обучения (19%).

О нехватке технических средств отмечают около 20-30% граждан в небольших городах (до 100 тысячи жителей).

По мнению большинства украинцев, главную ответственность за качество образования и подготовки школ к работе в условиях пандемии несет Министерство образования и науки. 11% считают, что ответственность за этот процесс должен нести президент Украины.

Также 67% украинцев поддерживают систему поступления в вузы по результатам внешнего независимого оценивания. Не поддерживают ее только 14%.

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