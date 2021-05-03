Жителям неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма позволят обращаться в любое отделение Государственной миграционной службы, чтобы зарегистрироваться по месту фактического проживания.

Депутаты предлагают упростить процедуру регистрации жителей временно оккупированных территорий Украины.

Об этом в блоге на сайте партии «Слуга народа» написал один из инициаторов соответствующего законопроекта (№ 4564), народный депутат, заместитель председателя фракции «СН», первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Максим Ткаченко .

«Мы предлагаем законодательно закрепить норму о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт», - сообщил Ткаченко.

«И что важно - там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания - в Луганске, Донецке, Симферополе. В то же время мы отменяем справку о подтверждении жилья переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения», - добавил он.

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По словам депутата, есть несколько вариантов, чтобы понять, что человек действительно живет на оккупированных территориях по тому адресу, который она хочет указать в регистрации.

«Прежде всего, Государственная миграционная служба может использовать информацию из Государственного реестра избирателей, Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах и Единого государственного демографического реестра», - пояснил он.

Депутат отметил, что если речь идет о получении первого паспорта, регистрация по месту жительства на оккупированных территориях указывается на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах.

Если же по каким-то причинам надо заменить паспорт или вклеить в него фотографию по возрасту, указывается та же регистрация, которая и была в документе, уточнил Ткаченко.

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Он напомнил, что с 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти - сельских, поселковых или городских советов. То есть, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно заменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать место проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать.

Особенно остро стоит проблема для молодежи, которая впервые получает украинский паспорт, потому в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства.

По словам Ткаченко, Комитет ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий уже рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект в первом чтении.

Что было до этого

24 февраля Кабинет министров принял решение, которым предоставил возможность регистрировать рождение детей с временно оккупированных территорий с помощью портала «Дія».

Предлагается осуществлять государственную регистрацию рождения ребенка на основании электронного экземпляра судебного решения об установлении факта рождения ребенка во взаимодействии с реестрами и порталом "Дія".

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Автор: Анна Бредихина