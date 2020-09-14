Тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на концерт ко дню Одессы / скриншот

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом доложили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по противодействию распространению COVID-19 в Украине.

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Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за последнюю неделю было составлено 1 тыс. 436 протоколов за нарушение карантинных мер. Для этого в Украине действуют 200 рейдовых групп.

Представители правоохранительных органов сообщили президенту, что на праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм.

"По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и происходит расследование", - отметили в ОП.

Также правоохранители сообщили, что "организаторы праздников должны понести админнаказание в размере 170 тыс. грн, а в случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, - будет открыто уголовное производство".

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Автор: Константин Гончаров