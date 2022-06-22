День Конституции ежегодно дарит нам дополнительный выходной.

Ежегодно 28 июня в Украине отмечается День Конституции - главного закона нашей страны. Конституция является гарантом прав и свобод каждого украинца, закрепляет наши обязанности перед государством и определяет наш путь как страны.

В мирное время День Конституции Украины дарил нам дополнительный выходной день. УНИАН расскажет, как появился этот праздник, и будем ли мы отдыхать в честь него в этом году.

День Конституции Украины: история праздника

Главный закон страны был принят не сразу. 5 лет после провозглашения независимости Украина жила без Конституции - это самый длинный срок среди постсоветских стран. Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. Более 300 народных депутатов непрерывно работали почти сутки, чтобы сформировать основные положения Конституции.

С тех пор ежегодно 28 июня отмечается праздник - День Конституции.

Будет ли выходной на День Конституции Украины

В 2022 году День Конституции выпал на вторник и должен был быть выходным днём. Однако в этом году выходного не будет из-за действия военного положения. Военное положение отменяет действие статьи о праздничных и нерабочих днях. Возможно, украинцы смогут отдохнуть на День Конституции в следующем году.

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