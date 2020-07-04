"200 дней лжи": в Киеве и Харькове прошли акции в поддержку заключенных по делу Шеремета (фоторепортаж)

Участники акции требовали справедливости.

В субботу, 4 июля, в парке Шевченко в Киеве состоялась акция в поддержку заключенных по делу журналиста Павла Шеремета.

Как сообщал с места событий ТСН, обязательным условием акции было отсутствие каких-либо политических флагов. На акцию собрались родственники и друзья подозреваемых в убийстве журналиста: добровольца и музыканта Андрея Антоненко, боевой медицинской сестры Яны Дугарь и волонтера, детского кардиохирурга Юлии Кузьменко.

Кроме того митинги "200 дней лжи" одновременно состоялись в Днепре, Виннице, Львове, Луцке, Ривном, Харькове и других городах Украины. Именно столько дней подозреваемые находятся в СИЗО.

В Ривном, по информации Суспільного, на акцию собрались около 150 человек. В Виннице пришли около 30 ветеранов АТО/ООС, волонтеров и общественных активистов.

В Харькове собрались до 70 человек. Они пришли с плакатами "Достаточно лжи", "Аваков — черт", "Где доказательства?", "FreeRiff" и "АвакOff".

«Аваков устроил свое цирковое представление с заключением наших людей. Мы вышли, чтобы доказывать факты их непричастности к этому делу. Мы хотим, чтобы эти люди вернулись к своим семьям. Чтобы настоящие убийцы были найдены», — рассказала представительница Рассвета Милла Денчик.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 года, под его машину подложили взрывчатку. А в декабре 2019 подозрении в совершении умышленного убийства выдвинули добровольцу и музыканту Андрею Антоненко, боевой медицинской сестре Яне Дугарь и волонтерці, детской кардіохірургині Юлии Кузьменко.

22 мая полиция завершила досудебное расследование в отношении трех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугарь.

Им также изменили подозрения. Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.

Также в деле появились неустановленные лица, которые являются организаторами. По ним материалы выделили в отдельное производство.

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